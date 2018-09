Balcerowicz: "Ziobro skłamał". Oświadczenie b. wicepremiera

Fot. Grzegorz Krzyzewski/REPORTER Balcerowicz odpowiada na zarzuty Ziobry

Zbigniew Ziobro zarzucił Leszkowi Balcerowiczowi, że ten ponosi polityczną odpowiedzialność za aferę FOZZ. Były wicepremier i minister finansów kontratakuje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w jednym. „Skłamał. To jaskrawy przykład moralności Kalego" – oświadczył Balcerowicz.

- PiS-media i PiS-politycy wykorzystują ekstradycję Przywieczerskiego dla skoordynowanej kampanii kłamstw i manipulacji skierowanej przeciw III RP – stwierdził Leszek Balcerowicz.

Były wicepremier i minister finansów odniósł się do krytyki przez Zbigniewa Ziobro.

- Jak w PRL, używają tych samych haseł np. FOZZ - matką wszystkich afer w Polsce. A więc największej afery w sektorze finansowym, czyli afery SKOK?! – pyta retorycznie Balcerowicz.

Czytaj także: Afera FOZZ. Skazany Dariusz Przywieczerski będzie deportowany do Polski z USA

- Dariusz Przywieczerski nie uszedł odpowiedzialności i odbędzie orzeczoną karę. To sygnał dla wszystkich przestępców, że polskie państwo będzie ścigać tych, którzy uderzają w jego podstawowe interesy – mówił w sobotę minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Zarzucił też Balcerowiczowi polityczną odpowiedzialność za aferę FOZZ, która zdaniem Ziobry była „matką wszystkich kolejnych afer”.

- Przypomnę, że były osoby, które znajdowały się wówczas w zarządzie tego Funduszu, który doprowadził do tak ogromnych malwersacji. Były osoby, które znajdowały się również w radzie nadzorczej i nadzorowały funkcjonowanie tego Funduszu. Wśród nich był m.in. pan Leszek Balcerowicz - człowiek, który kreuje się na autorytet moralny, i to on ponosi również polityczną odpowiedzialność za to, że do takich gigantycznych nadużyć i malwersacji doszło – stwierdził Ziobro.

Czytaj także: Fundusz Sprawiedliwości. Ludzie ministra Ziobry podzieli miliony

Na odpowiedź Balcerowicza nie trzeba było długo czekać. „Ta wypowiedź powinna oburzać każdego przyzwoitego człowieka” – stwierdził.

Poniżej publikujemy pełne oświadczenie b. wicepremiera Leszka Balcerowicza:

Zobacz też: Polski fintech szansą dla gospodarki. Nie brakuje jednak barier rozwoju

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl