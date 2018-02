Bank Handlowy zarobił krocie na oprocentowaniu. Będzie dywidenda

Fot. Reporter Poland Głównie dzięki większym marżom na oprocentowaniu bank wypłaci akcjonariuszom wysoką dywidendę

Różnica w oprocentowaniu depozytów i kredytów Banku Handlowego wzrosła o ponad jedną dziesiątą w ubiegłym roku. Temu bank zawdzięcza wysoki zysk netto w czwartym kwartale. Zarząd zapowiada wypłatę dywidendy.

Marża odsetkowa Banku Handlowego, czyli różnica w oprocentowaniu depozytów i kredytów wzrosła do 2,5 proc. w 2017 roku z 2,2 proc. rok wcześniej - podał bank we wstępnych wynikach. Wynik odsetkowy jest kluczowy dla banku. To dzięki niemu zysku netto w czwartym kwartale wzrósł o ponad 25 proc. do 163 mln zł. To niemal równo tyle samo, ile prognozowali analitycy ankietowani przez PAP.

W całym ubiegłym roku zysk netto wyniósł 536 mln zł, czyli mniej niż rok wcześniej (602 mln zł). To jednak dane nieporównywalne, bo w 2016 r. bank zarobił na sprzedaży Visa Europe 93 mln zł.

Bank chwali się wzrostem marży kredytowej dla sektora instytucjonalnego. Przychody z odsetek od kredytów dla firm z sektora finansowego wzrosły o aż 61 proc. (+29 mln zł), a koszty odsetek spadły o 2,7 proc. (-1,5 mln zł) w 2017 r. W przypadku firm z sektora niefinansowego przychody na odsetkach wzrosły o 7,4 proc. (+59,5 mln zł) a koszt odsetek o zaledwie 0,5 proc. (+0,5 mln zł).

Wzrósł wolumen kredytów. Dla klientów detalicznych o 6 proc., a dla klientów instytucjonalnych o 5 proc. Spadła jednak ich jakość - poziom tzw. kredytów "nieobsługiwanych" (NPL) wzrósł do 3,2 proc. na koniec 2017 r. z 2,9 proc. w 2016 r. Za tym poszły większe odpisy z tytułu utraty wartości i rezerwy. Wyniosły 103 mln zł wobec 46 mln zł w roku poprzednim.

Bank może się pochwalić wysokim wzrostem sprzedaży produktów inwestycyjnych. Do portfeli zarządzania majątkiem (wealth management) pozyskał o 44 proc. więcej niż rok wcześniej. Głównie na produkty strukturyzowane. Związane z tym zyski z usług powierniczych skoczyły o 13 proc. do 123 mln zł.

Będzie dywidenda

- Na dzień 31 grudnia 2017 roku bank spełniał ogólne kryteria umożliwiające wypłatę dywidendy z zysku za 2017 roku. Zarząd zarekomenduje kontynuację realizacji dotychczasowej polityki. Traktujemy to jako zobowiązanie wobec naszych inwestorów i akcjonariuszy - powiedział prezes Sławomir Sikora.

Z zysku za 2016 rok (602 mln zł na poziomie skonsolidowanym) bank wypłacił dywidendę w kwocie 591,8 mln zł, czyli 4,53 zł na akcję. Rok wcześniej odpowiednio: 611,4 mln zł, tj. 4,68 zł na akcję.

Będzie to możliwe nie tylko dzięki poprawie wyników operacyjnych, ale i dyscyplinie kosztowej. Średnie zatrudnienie w grupie spadło o 221 pracowników, przez co koszty zatrudnienia obniżyły się o prawie 4 proc., czyli 21,5 mln zł.

Zaoszczędzone pieniądze przeznaczone zostały m.in. na reklamę i marketing - wydatki na te cele wzrosły o 15 mln zł do 43 mln zł w ub.r. Łączne koszty działania banku i koszty ogólnego zarządu oraz amortyzacja uległy obniżeniu o 10,5 mln zł (tj. 0,9 proc.).

