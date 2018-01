Szykuje się batalia sądowa o wielkie pieniądze. Bank zaskarży decyzję UOKiK

Fot. Bank Millennium / materiały prasowe Bank Millenium ostro odpowiada na karę prezeasa UOKiK

Gigantyczna kara nałożona na Bank Millenium zostanie zaskarżona do sądu. Co więcej, w przesłanym money.pl oświadczeniu bank podważa prawo prezesa UOKiK do jednej z podjętych w sprawie decyzji.

Ponad 20 mln zł, które ma zapłacić Bank Millenium, jest pokłosiem kontroli przeprowadzonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z sygnałami otrzymywanymi od zadłużonych we frankach szwajcarskich. Poza karą finansową prezes urzędu nakazał publikację na stronie banku komunikatu ws. kary.

I chociaż bank zastosował się do postanowienia, to już zapowiedział odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W oświadczono przesłanym money.pl podważono również prawo prezesa UOKiK do nałożenia na bank obowiązku publikacji stanowiska, z którego wynika, że jedynie jego interpretacja przepisów jest prawidłowa.

Jak wskazano, prezes w swojej decyzji sam zauważa, że przepisy powodują "wątpliwości i rozbieżności interpretacyjne".

20 mln zł kary za 78 przypadków

Wątpliwości wywołuje także wysokość kary, jeśli zostanie ona porównana z liczbą uznanych przez prezesa UOKiK za niezgodne z prawem, przypadków informowania klientów niezgodnie z prawdą. Chodzi bowiem o listy wysłane do 78 klientów w latach 2015-2016. "Urząd stwierdzi zaniechanie tej praktyki w dniu 7 lutego 2016 r." – czytamy w treści oświadczenia banku.

Bank Millenium podkreślił także, że sądy zajmujące się sprawami podobnymi do tych zakwestionowanych przez prezesa, "samodzielnie dokonują wykładni i stosowania prawa". Nie są przy tym w żadnym stopniu związane poglądami prezentowanymi przez prezesa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Klauzule abuzywne

Sprawa dotyczyła tzw. klauzul abuzywnych, czyli postanowień umów,które są sprzeczne z obowiązującym prawem. Nawet, jeśli znajdowały się w dokumentach, to nie wiązały konsumentów, choć pozostałe ich części obowiązywały. Bank Millenium, zdaniem UOKiK, nie tylko miał je stosować, ale również odpowiadać niezgodnie z prawdą na wnioski klientów, którzy próbowali je podważać.

Bank miał nie tylko nie tylko stosować klauzule abuzywne. Jak informował prezes UOKiK, odpowiadać klientom skarżącym się na nie w sposób niezgodny z prawdą