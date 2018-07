Bank Millennium przebił prognozy. 200 tys. rachunków więcej

Fot. Bank Millennium / materiały prasowe Prezes Joao Bras Jorge ma dobre wiadomości dla akcjonariuszy

Bank Millennium ma za sobą dobre trzy miesiące. Rośnie liczba klientów, kredyty hipoteczne, zyski. Portfel kredytów frankowych skurczył się o jedną dziesiątą.

Bank Millennium miał 192,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto w drugim kwartale wobec 173,6 mln zł zysku rok wcześniej. Oznacza to 11-procentowy wzrost rok do roku i przebicie prognoz rynkowych o 2,8 proc.

Mniej więcej o tyle właśnie rosną akcje banku na giełdzie w czwartek. Półtorej godziny po otwarciu sesji zyskują 2,6 proc., przebijając poziom 9 zł.

Najbardziej rosły zyski na marży odsetkowej. Ta wzrosła do 2,54 proc. z 2,51 proc. rok temu. Różnica w oprocentowaniu kredytów i lokat dała 440,5 mln zł zysku w drugim kwartale (wynik z odsetek). Rok temu było to 420,8 mln zł.

Wynika to z rosnącej sprzedaży wyżej oprocentowanych kredytów konsumpcyjnych, których wartość wzrosła o miliard złotych w ciągu kwartału. Coraz więcej klientów trzyma też pieniądze na nieoprocentowanych rachunkach bieżących, lub nisko oprocentowanych kontach oszczędnościowych. Pieniędzy na rachunkach bieżących i oszczędnościowych przybyło o 14,4 proc. w ujęciu rocznym, a ich udział w depozytach ogółem klientów indywidualnych osiągnął poziom aż 66 proc. "W tym samym okresie depozyty terminowe klientów indywidualnych spadły o 4,6 proc. rdr" - napisano w komunikacie banku.

O dwa miliardy w górę poszła wartość kredytów dla przedsiębiorstw, a kredyty hipoteczne pozostały na tym samym poziomie. To ostatnie wynika ze spadku wartości kredytów "frankowych" o aż 10,5 proc. rok do roku do 14,7 mld zł.

W portfelu banku stanowią one już poniżej 30 proc., podczas gdy rok temu było to aż 35 proc. Po części spadek wynika z umocnienia w ciągu roku złotego o 2,5 proc. Ale około 8 proc. kredytów musiało być spłaconych, lub zamienionych na złotowe.

Aktywa razem banku wyniosły 72,67 mld zł na koniec drugiego kwartału wobec 69,49 mld zł rok wcześniej. Do banku udało się w ciągu tego roku przyciągnąć aż 79 tys. aktywnych klientów i jest ich już łącznie 1,71 mln. Założono 196 tys. nowych rachunków bankowych.

Bank wskazuje, że to efekt kampanii marketingowej "Konta 360 stopni". Takich kont jest już milion, a posiadaczka tego milionowego dostała nagrodę 360 zł miesięcznie przez cały rok.

Baza aktywnych klientów korzystających z bankowości elektronicznej wzrosła do 1,24 mln na koniec czerwca (o 17 proc. rdr), w tym liczba klientów aktywnie korzystających z bankowości mobilnej (aplikacji i serwisu RWD) do 817 tys. (wzrost o 36 proc. rdr).

Boom na kredytach hipotecznych

Dobrze sprzedawały się kredyty hipoteczne. W pierwszym półroczu bank znalazł klientów na kredyty za 1,61 mld zł, co dało wzrost o 53 proc. rok do roku. Daje to piąte miejsce na rynku z udziałem 7 proc. Tylko w drugim kwartale sprzedaż nowych kredytów hipotecznych wzrosła o 15 proc. w porównaniu z kwartałem pierwszym, do 863 mln zł. Millennium wskazuje, że odbyło się to bez zmiany parametrów kredytów.

Kredyty netto ogółem osiągnęły poziom 50,26 mld zł na koniec czerwca, co oznacza wzrost o 6,2 proc. rdr. Udział należności zagrożonych w portfelu wynosił na koniec czerwca 4,74 proc. wobec 4,54 proc. rok wcześniej, czyli portfel stał się mniej bezpieczny, ale i tak poziomy zagrożenia są niskie. Jak podaje bank wynika to jednak głównie z wprowadzenia nowych zasad rachunkowości.

Sprzedaż nowych pożyczek gotówkowych również rosła i osiągnęła w pierwszej połowie 2018 roku poziom prawie 1,6 mld zł, co oznacza wzrost o 41 proc. w stosunku do pierwszej połowy 2017 roku. Sprzedaż pożyczek gotówkowych w drugim kwartale wyniosła 822 mln zł zapewniając 7 proc. kwartalnego wzrostu.

Pozyskanie kart kredytowych w pierwszej połowie roku odnotowała najwyższą półroczną wartość 33 380 nowych kart, co stanowi 16-proc. przyrost w stosunku rocznym. Sprzedaż w samym drugim kwartale wyniosła 17 186 kart (+6,1 proc. kwartał do kwartału).

Kredyty dla przedsiębiorstw wyniosły 16,44 mld zł na koniec czerwca 2018 r., co oznacza wzrost o 10,9 proc. w ujęciu rocznym.

Depozyty przedsiębiorstw i sektora publicznego wyniosły 16 528 mln zł na dzień 30 czerwca 2018 r. spadając o 0,3 proc rdr. Tak jak w segmencie detalicznym, rachunki bieżące miały bardzo silny wzrost: +15,3 proc. w relacji do stanu na koniec czerwca 2017 r.

