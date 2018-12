Banki spółdzielcze się rozstają. KNF ostrzega

Zobacz też: KNF ma nowego szefa. Co teraz z bankami Leszka Czarneckiego

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa minimalny wymóg kapitałowy dla banku, w tym banku spółdzielczego, wynosi 5 mln euro. Oznacza to, że przynajmniej takiej wysokości funduszami własnymi powinien dysponować bank zamierzający prowadzić działalność na rynku finansowym. Ustawodawca przewidział jednak wyjątek od powyższej reguły, zgodnie z którym banki spółdzielcze posiadające fundusze własne na poziomie minimum 1 mln euro mogą prowadzić działalność bankową pod warunkiem, że będą uczestnikami zrzeszenia - informuje KNF.

Co dalej?

- Nie ma jednak przeszkód prawnych do ponownego zawarcia umowy z bankiem zrzeszającym, jeśli taka będzie wola banku spółdzielczego i banku zrzeszającego - wskazuje KNF.

Część banków będzie miała możliwość samodzielnego działania banku spółdzielczego. Warunkiem jest by fundusze własne wynosiły co najmniej 5 mln euro, na co zezwalają przepisy prawa unijnego i krajowego. Mniejsze jednostki muszą się jednak zrzeszyć i uczestniczyć w „systemie ochrony lub zrzeszenia zintegrowanego”, podnieść kapitały, albo będą musiały być przejęte przez silniejszą instytucję.