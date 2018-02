Bankowość w kieszeni coraz bardziej popularna. BLIK chwali się 33 mln transakcji

Fot. BLIK/Materiały Prasowe Wartości wszystkich transakcji BLIKiem w całym 2017 roku wyniosła 4,5 mln zł.

Za pomocą mobilnej aplikacji BLIK dziennie realizowanych jest ponad 131 tys. transakcji. Większość poprzez internet. Od ubiegłego roku liczba użytkowników BLIKa wzrosła dwukrotnie.

Polacy pokochali szybkie i łatwe płatności bezgotówkowe. Wartości wszystkich transakcji blikiem w całym 2017 roku wyniosła 4,5 mln zł.

- Rok 2017 jest przełomowym dla BLIKa przez umasowienie tej usługi. Odnotowaliśmy 33 mln transakcji w całym 2017 podczas gdy w roku poprzednim było to 8,9 mln transakcji. To jedna z najbardziej spektakularnych danych jaką możemy się chwalić – mówił prezes Polskiego Standardu Płatności, Dariusz Mazurkiewicz.

W czwartek prezes podsumował 2017 rok, skupiając się przede wszystkim na czwartym kwartale. – To okres zakupowy, w którym BLIK czerpie najwięcej korzyści z punktu widzenia wzrostów – podkreślił. – Czwarty kwartał, to absolutny rekord transakcyjności - dodał.

Polacy coraz więcej operacji wykonują na smartfonie:

Jak przekazał prezes, tylko w tym okresie końca roku użytkownicy BLIKa wykonali 12 mln transakcji. To blisko trzykrotny wzrost w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej. Najwięcej, bo około 8,5 mln z nich została zlecona przez internet.

Ale również zwiększa się liczba osób korzystających z prostych i szybkich wypłat z bankomatów. To w sumie 2,4 mln transakcji. 600 tys. transakcji pochodziło z kanału POS, a 500 tys. to przelewy tzw. Peer to Peer, czyli między posiadaczami aplikacji.

Absolutny rekord firma odnotowała w "Black Friday". Wówczas to, jednego dnia, użytkownicy wykonali 238 tys. transakcji.



Źródło: Blik/Twitter

- Bardzo dynamicznie rośnie nam baza użytkowników. Tylko w czwartym kanale to ponad milion nowych użytkownika – przypomniał Dariusz Mazurkiewicz. W sumie w całym ubiegłym roku aplikację BLIK stosowało 6,1 mln użytkowników.

BLIK współpracuje obecnie z 8 dużymi bankami, 17 tys. bankomatów i 232,2 terminali płatniczych. Skutecznie działa również w 230,7 tys. punktach handlowo-usługowych.

Bardzo dobrze funkcjonuje również we współpracy z Allegro. - To najbardziej transakcyjny partner, ale coraz więcej usług umożliwia transakcje za pomocą BLIKa, mamy cały szereg innych partnerów. Z kilkudziesięcioma innymi trwają rozmowy i prace – zaznaczył prezes PSP.



Źródło: Blik/Twitter

Jak przekonuje prezes Mazurkiewicz, firma już poważnie myśli i działa w kierunku ekspansji zagranicznej. Liczy również, że obecny rok przyniesie drugie tyle zysków co 2017.