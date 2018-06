Bardzo niska aktywność zawodowa Polaków po pięćdziesiątce. Jesteśmy w ogonie krajów OECD

Aktywność Polaków 55+ jest wciąż bardzo niska.

Polska wciąż zajmuje 30. miejsce spośród 35 krajów OECD w rankingu PwC "Golden Age Index", oceniającym poziom wykorzystania potencjału osób w wieku powyżej 55 lat na rynku pracy. PwC wskazuje, że PKB Polski mogłoby być większe o 66 mld dol.

Jak wskazuje PwC, stopa zatrudnienia osób w wieku 55-64 w Polsce jest jedną z najniższych w badanych krajach i w 2016 r. wyniosła zaledwie 46,2 proc. Średnia dla OECD to 61 proc. Stopa zatrudnienia w grupie 65-69 to zaledwie 9 proc. Średni efektywny wiek wyjścia z rynku pracy w 2016 r. wynosił ok. 61 lat.

Eksperci PwC zwracają uwagę na ogromny potencjał ekonomiczny, wynikający z większej aktywizacji zawodowej osób powyżej 55 roku życia. Do 2050 roku liczba osób w krajach OECD powyżej 55 roku życia zwiększy się o połowę, do ok. 538 mln.

Gdyby krajom OECD udało się zwiększyć stopę zatrudnienia tej grupy do poziomu notowanego w Nowej Zelandii, czyli przeszło 76 proc., PKB tych państw w długiej perspektywie wzrosłoby nawet o 3,5 bln dolarów. Dla Polski oznaczałoby to wzrost PKB o 66 mld dol.

- To, że żyjemy dłużej, jest dobrą wiadomością, musimy jednak już teraz zastanowić się nad finansowymi i społecznymi aspektami starzejącego się społeczeństwa - podkreśla Anna Szczeblewska, dyrektor zespołu People & Change w PwC. - Wspólne wysiłki rządów i pracodawców powinny zmierzać w kierunku wypracowania spójnej i skutecznej strategii, zachęcającej starsze pokolenia do pozostawania na rynku pracy dłużej - dodaje.

Według Szczeblewskiej będzie to miało pozytywny wpływ zarówno na wzrost PKB, siłę nabywczą konsumentów, a także wpływy z podatków. - Może również przyczynić się do poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia osób starszych poprzez utrzymywanie ich aktywności psychicznej i fizycznej - stwierdza.

Na podium tej edycji rankingu niezmienne pozostały Islandia, Nowa Zelandia i Izrael. Spośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej najwyższe miejsce w rankingu Golden Age Index zajmuje Estonia, która uplasowała się na 4. pozycji. Na 12. miejscu znajduje się Łotwa, a na 20. Czechy.

Przypomnijmy, że jesienią 2017 roku w Polsce przywrócono wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. W zgodnej ocenie ekspertów przyczyni się to do zmniejszenia aktywności zawodowej starszych osób w Polsce.

Stanisław Gomułka, główny ekonomista BCC mówił w programie "Money. To się liczy", że Mateusz Morawiecki próbował zahamować obniżenie wieku emerytalnego, ale nie zgodził się na to prezes PiS Jarosław Kaczyński.

