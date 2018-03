- Mateusz Morawiecki próbował zahamować to (obniżenie wieku emerytalnego - red.), ale nie zgodził się na to Jarosława Kaczyński - mówił w "Money. To się liczy" Stanisław Gomułka, główny ekonomista BCC. Przyznał równocześnie, że to on ostrzegał prezydenta przed ustawą o frankach.

