Bezprecedensowa wymiana kadr. Mocne słowa Balcerowicza o skali czystek za rządów PiS

- Skala czystek ma analogię do tego, jak komuniści przyszli do władzy – powiedział prof. Leszek Balcerowicz w programie "Money. To się liczy", zapytany o politykę kadrową PiS.

Zaznaczył, że dziś mówi się o zdrajcach, złodziejach, postkomunie. - Niegodziwym praktykom towarzyszy podła propaganda – komentuje Leszek Balcerowicz.

FOR zaprezentował w ubiegłym tygodniu raport ”Partia w państwie. Bezprecedensowa wymiana kadr w administracji rządowej i jej legislacyjne podstawy”, o czym pisaliśmy w money.pl.