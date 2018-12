Bezrobocie w górę po raz pierwszy od roku. Ministerstwo podało dane za listopad

- Biorąc pod uwagę, że jesteśmy w okresie jesienno-zimowym, to nie jest duży wzrost - powiedziała minister.

W porównaniu z ubiegłym rokiem stopa spadła o 0,7 punktu procentowego. To najniższy spadek roczny od lutego 2014 r. Świadczyć to może o spowalnianiu wzrostu gospodarczego, ale i o tym, że dalsze spadki są już bardzo trudne, bo jesteśmy na niskich poziomach bezrobocia - jednych z najniższych w UE.

W porównaniach rok do roku trzeba wziąć pod uwagę, że obniżono wiek emerytalny i część starszych bezrobotnych wyrejestrowało się z urzędów pracy. To obniża entuzjazm odnośnie skali spadku rok do roku. Według danych GUS przybyło w ub. roku 111 tys. emerytów ZUS.