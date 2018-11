Bezrobocie stanęło. Trudno będzie bić kolejne rekordy

Według najnowszych wyliczeń Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie rejestrowane w październiku było na poziomie 5,7 proc. Taki sam odsetek osób bez pracy był we wrześniu. Tym samym drugi raz w tym roku mamy sytuację, że stopa bezrobocia miesiąc po miesiącu nie spadła.

Biorąc pod uwagę ostatnie słabsze dane gospodarcze z Polski nasuwa się pytanie o to, czy nie wyczerpało się już paliwo do dalszego spadku bezrobocia. Ekonomiści nie kryją, że szczyt koniunktury mamy już za sobą.

W ostatnim projekcie ustawy budżetowej rząd przyjął, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie na koniec tego roku 6,2 proc., a więc 0,5 pkt proc. powyżej obecnego poziomu. Przestrzeni do poprawy statystyk nie ma za bardzo też w przyszłym roku, bo w budżecie zapisano, że na koniec 2019 roku wyniesie 5,6 proc.

- Tegoroczna pogoda sprzyjała kontynuowaniu prac w budownictwie i innych sektorach zależnych od warunków meteorologicznych, co patrząc na sytuację z lat ubiegłych, raczej powinno sprzyjać obniżaniu bezrobocia. Utrzymanie stopy bezrobocia na poziomie z września może oznaczać, że w kolejnych miesiącach nie należy oczekiwać dalszej znaczącej poprawy, a z początkiem nowego roku można spodziewać się nawet wzrostu stopy bezrobocia, który może być nieco wyższy niż w ubiegłych latach - ocenia Monika Fedorczuk, ekspert rynku pracy Konfederacji Lewiatan.

Ekspertka sprawdziła, że na przestrzeni ostatnich 15 lat przełom września i października to okres spadku bezrobocia o około 0,1 - 0,2 pkt proc. Wyjątkowe pod tym względem były tylko lata 2010 - 2013, w których stopa bezrobocia była stabilna lub nieznacznie rosła. Tym razem znowu mamy wyjątek.

Niepokojące sygnały

Uwagę zwraca m.in. spadająca liczba ofert zatrudnienia. We wrześniu w urzędach pracy było ich mniej niż 100 tys. Nie licząc grudniowych statystyk, które co roku charakteryzują się nadzwyczajnym spadkiem w tej kategorii, jest to najgorszy wynik od lutego 2017 roku.