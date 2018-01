Dobrobyt w Polsce blisko historycznego rekordu. BIEC: najgorzej mają pracownicy małych firm

Fot. Damian KLAMKA/EAST NEWS Polacy mają coraz więcej środków, które wydawają m.in. w centrach handlowych

Wskaźnik dobrobytu instytutu BIEC doszedł w styczniu do najwyższego poziomu od początku globalnego kryzysu finansowego. Wynagrodzenia wzrosły o 5 proc. powyżej inflacji.

Kierowane przez profesor SGH Marię Bieć Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC), co miesiąc wylicza wskaźnik dobrobytu. Odzwierciedla on ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa. W styczniu jego wartość wzrosła o 0,6 pkt w stosunku do notowań sprzed miesiąca.

Poziom wskaźnika 107,2 pkt. jest już tylko o 4,5 pkt. niższy od rekordowego wskazania z początku 2008 roku, czyli z czasu na chwilę przed wybuchem globalnego kryzysu finansowego. W tempie wzrostu ze stycznia historyczny rekord wskaźnik pobije w osiem miesięcy. W ubiegłym roku wzrósł o 7,3 pkt.

To głównie efekt wysokiej dynamiki średnich wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, która w grudniu wynosiła aż 7,3 proc.

"Na koniec ubiegłego roku ich roczna stopa wzrostu wyniosła ponad 7 proc., zaś po usunięciu wpływu inflacji był to wzrost o blisko 5 proc." - podało BIEC. Analitycy podkreślają, że wysoka dynamika wynagrodzeń jest konsekwencją wypłacanych zwykle na koniec każdego roku premii i nagród, w tym tzw. "trzynastek”.

Zaznaczają jednak, że wskaźnik opiera się na danych, dotyczących tylko dwóch na trzech pracowników w Polsce. Pozostałych, pracujących w firmach zatrudniających poniżej dziesięciu pracowników, w rolnictwie i sferze budżetowej nie obejmuje opublikowana w środę statystyka GUS (zatrudnienie i wynagrodzenia), wskazująca na rekordowe wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w grudniu. A m.in. na tych danych opiera się wskaźnik dobrobytu.

BIEC zwraca uwagę na wzrost zatrudnienia, co też przyczyniło się do poprawy dobrobytu. W ubiegłym roku rosło w stałym tempie, przekraczającym 4 proc. w skali roku.

"Jesienią ub. roku około 66 proc. pracujących zarabiało poniżej średniej. Decydujący więc dla oceny wpływu obecnego wzrostu wynagrodzeń na dobrobyt gospodarstw domowych i skali tego wpływu, jest rozkład podwyżek wśród poszczególnych grup pracowników. Jeśli dotyczyły one przede wszystkim pracowników lepiej uposażonych, zarabiających powyżej mediany, to pomimo wzrostu średniego wynagrodzenia, wpływ tego wzrostu na dobrobyt polskich gospodarstw domowych będzie niewielki." - napisano w raporcie.