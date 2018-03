Biedronka vs. Biedronka. Pracownicy ruszają z akcją skierowaną do klientów

Fot. Lech Gawuc/Reporter Wyprodukowany klip będzie odpowiedzią na reklamówkę Biedronki

Pracownicy Biedronki szykują kampanię, w której będą przekonywać klientów do spędzania niedziel z rodziną, a nie na zakupach.

Za akcją stoi związek zawodowy NSZZ Solidarność '80. Rusza ona pod hashtagiem #NieKupujKochaj – informuje portal Wiadomoscihandlowe.pl. W jej ramach związkowcy przygotowali specjalny spot, który będzie odpowiedzią na klip Biedronki.

Swoje wideo sieć wypuściła przed pierwszą niedzielą z zakazem handlu, czyli 11 marca. – Bez pośpiechu, przed niedzielą bez handlu, w piątki i soboty pracujemy godzinę dłużej – uspokajała potencjalnych klientów uśmiechnięta aktorka przebrana za kasjerkę. Z podobną radością inni grający w klipie aktorzy informowali, że w szczycie ruchu w piątek i w sobotę sklepy sieci będą pracowały pełną parą. I wszystkie kasy będą otwarte.

Szczegóły scenariusza filmiku przygotowywanego przez związkowców nie są na razie znane. Wiadomo jednak, że będzie on prezentował pracowników, którzy spędzają czas ze swoimi rodzinami.

- Chodzi o to, aby pokazywać nie tylko to, że pracownicy są bardzo zadowoleni, że muszą pracować dłużej w piątki oraz w soboty i przychodzić na noc do pracy, ale że cieszą się z wolnych niedziel, że jest to czas przerwy, czas odpoczynku, czas spotkania z najbliższymi – opowiada w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" Robert Jacyno, rzecznik prasowy związku.

Klip będzie adresowany do klientów Biedronki. Jego przekaz ma być taki, że zakupy zawsze zdąży się zrobić "przed czy po pracy". Dzieło związkowców z Solidarności '80 zadebiutuje najprawdopodobniej 8 kwietnia. Będzie to jedna z czterech kwietniowych niedziel ustawowo wolnych od handlu.

