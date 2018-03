Zakaz handlu zdezorientował Polaków. Nie wszyscy wiedzą, kiedy będzie obowiązywał

W niedzielę 11 marca po raz pierwszy zadziała zakaz handlu. Większość sklepów w ten dzień będzie zamknięta. Działać będą mogły m.in. małe sklepiki (i te zrzeszone w sieciach franczyzowych), za ladą których staną właściciele, sklepy na stacjach benzynowych i na dworcach. Będzie też można kupować przez internet. Przepisy w tej kwestii są dość zawiłe. Tak samo zawiłe jest to, w które niedziele handel będzie zakazany.

W tym roku mają to być teoretycznie dwie niedziele w miesiącu. W praktyce jest inaczej. Jak wynika z naszej sondy, tylko część z nas wie, kiedy będzie obowiązywać zakaz handlu. Dlatego przygotowaliśmy specjalny kalendarz, w którym wyraźnie zaznaczamy, w które dni zakupów nie zrobimy. W sobotę rozdawaliśmy go klientom jednego z centrów handlowych w Warszawie. Kalendarz można też pobrać klikając tutaj.

Sklepy same zaczęły zabiegać o to, żeby ich klienci wiedzieli, kiedy zakupów nie zrobią. na przykład Biedronka rozesłała ostatnio do posiadaczy karty "Moja Biedronka" smsy przypominające, ze w przyszłą niedzielę zakupów ne zrobią. Lidl wystartował zaś z nową kampanią promocyjną "Tania sobota", którą chce zachęcić klientów do robienia zakupów właśnie w ten dzień.

Takie jasne informacje co do niedziel handlowych są potrzebne. Jak pisaliśmy w sobotę 3 marca, jeden z warszawskich Lidlów wyglądał jak po przejściu wojska. Pieczywo wymieciono z półek do czysta, zabrakło też warzyw i owoców. Najwyraźniej spora część klientów myślała, że wolna handlu będzie już niedziela 4 marca.