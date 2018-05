Uczestnicy patrzą na to, co jest w pakiecie startowym i gdzie jest start i meta. W ogóle nie myślą o swoim bezpieczeństwie – powiedział w programie "Money. To się liczy" Michał Drelich ze Sport Evolution. Przypomina on, że uczestnicy imprez masowych startują w nich na własną odpowiedzialność, gdyż nie ma przepisów w Polsce, które wymagałyby od organizatorów egzekwowania badań zdrowia od sportowców-amatorów.

Polub money.pl na Facebook: