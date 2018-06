Bioton sprzedaje Chińczykom spółkę zależną. Część pożyczek pójdzie w straty

Fot. Tomasz Baranski/REPORTER Polska spółka biotechnologiczna ratuje płynność pozbywając się aktywów w Singapurze

Bioton postanowił zrezygnować z mocarstwowych planów podboju Chin i Azji Południowo-Wschodniej. Rada nadzorcza zgodziła się na sprzedaż spółki zależnej na Singapurze na rzecz Chińczyków. Część pożyczonych pieniędzy trzeba będzie umorzyć.

Bioton zawarł umowę z Yifan International Pharmaceutical Co. Ltd., czyli spółką zależną od chińskiego Zhejiang Hangzhou Xinfu Pharmaceutical Co. Umowa dotyczy sprzedaży wszystkich akcji w spółce SciGen Ltd z Singapuru w ramach publicznego wezwania. Cena za pakiet akcji w SciGen posiadanych przez Bioton wynosi 26,76 mln dol. W czwartek na transakcję zgodziła się rada nadzorcza Biotonu.

Transakcja nie skończy się niestety dobrze dla bieżących wyników Biotonu. W jej ramach spółka rozliczy 29,9 mln dol. z udzielonej SciGen pożyczki w zamian za prawa do obrotu produktami na bazie rekombinowanej ludzkiej insuliny na rynkach, do których prawo przysługuje SciGen. Pozostała część pożyczki ma być jednak umorzona, czyli przełoży się na straty polskiej spółki. W zamian, dzięki transakcji Bioton poprawi znacząco swoją płynność.

Przychody z transakcji pozwolą na spłatę przez Bioton części zadłużenia i zasilą kapitał obrotowy. Sprzedaż SciGen pozwoli na ograniczenie zadłużenia Biotonu przy zachowaniu dotychczasowej współpracy dystrybucyjnej i praw do sprzedaży, co ma "korzystnie wpłynąć na osiągane wyniki i możliwość finansowania kluczowych z punktu widzenia spółki projektów związanych z wprowadzeniem na rynek analogu insuliny".

Umowę zawarto 15 maja, a w czwartek zgodziła się na nią rada nadzorcza Biotonu. Odpis pożyczki dla SciGen nie będzie miał negatywnego wpływu na bieżącą płynność emitenta, bo ten i tak nie dokonywał spłat w sposób bieżący.

W ramach transakcji Bioton nabędzie od SciGen prawa do prowadzenia działalności handlowej na szeregu rynków, głównie Azji Wschodniej, polegającej na handlu produktami na bazie rekombinowanej insuliny ludzkiej oraz prawa do szeregu znaków towarowych SciLin.

Transakcja zależna jest od przeprowadzenia procedury wycofania akcji SciGen z obrotu giełdowego.

"Umowa rozliczeniowa zawiera postanowienia, zgodnie z którymi w przypadku, gdy nie zostanie ona wykonana do dnia 30 czerwca 2019, SciGen będzie zobowiązany do spłaty długu z tytułu pożyczki w gotówce w pierwotnym dniu spłaty pożyczki, który to obowiązek będzie mógł zostać wykonany także poprzez przeniesienie praw oraz rozwiązanie obowiązków emitenta, objętych umowami wykonawczymi" - napisano w komunikacie 15 maja.

W ramach umowy rozliczeniowej SciGen udzieli Biotonowi sublicencji do prowadzenia działalności handlowej na szeregu rynków, głównie Azji Wschodniej, polegającej na handlu produktami na bazie rekombinowanej insuliny ludzkiej oraz zobowiąże się do niekorzystania z uprawnień wynikających z zawartej przez SciGen umowy z właścicielem licencji do rekombinowanej insuliny ludzkiej.

Zaraz po podaniu w połowie maja informacji o planowanej sprzedaży SciGen akcje Biotonu poszły w górę powyżej 7 zł, podczas gdy jeszcze w marcu kosztowały poniżej 4 zł. W czwartek kurs obniżył się o 1,1 proc. do 6,30 zł.

