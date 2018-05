Boom budowlany w PKP Cargo. Zyski ostro w górę

Fot. materiały prasowe PKP Cargo Wagony PKP Cargo woziły w tym roku więcej materiałów budowlanych

Wyższe zyski niż w pierwszym kwartale 2018 r. PKP Cargo miało tylko raz. Wyniki przewoźnika idą w ślad za dynamiką inwestycji budowlanych. Sytuacja czeskiej spółki zależnej AWT nie poprawiła się.



Grupa PKP Cargo zarobiła 35,6 mln zł w pierwszym kwartale 2018 r. wobec 1,4 mln zł straty rok wcześniej. To najlepszy wynik od końcówki 2016 roku, a jeśli chodzi o pierwszy kwartał, to lepiej w historii spółki było tylko w roku 2014. I to wszystko mimo wzrostu wynagrodzeń pracowników o 28 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży poszły w górę do 1 193 mln zł w pierwszym kwartale wobec 1 077 mln zł rok wcześniej. To ewidentnie konsekwencja wzrostu inwestycji budowlanych.

Wzrost przewozów kruszyw i materiałów budowlanych spółka odnotowała już w poprzednich trzech kwartałach, ale dynamika w pierwszych trzech miesiącach 2018 roku jest dużo wyższa. Grupa PKP Cargo przewiozła 5,5 mln ton materiałów budowlanych, czyli o 2,5 mln ton więcej niż rok temu. Wozić trzeba było przy tym na większe odległości, przez co praca przewozowa przyrosła dwukrotnie, do 1,56 mld tonokilometrów.

Spadały jednak jednocześnie przewozy węgla o 734 mln ton. W pierwszym kwartale Grupa PKP Cargo utrzymała jednak bez problemu pozycję lidera na rynku towarowych przewozów kolejowych w Polsce, choć udział ten spadł.

Udział Grupy w krajowym rynku w odniesieniu do przetransportowanej masy towarowej wyniósł 43,4 proc. i był niższy o 1,4 pkt proc. rdr. W pracy przewozowej spadł do 48,5 proc., czyli o 3,7 pkt proc. rdr.

Przewóz węgla daje jednak mniej zysków niż materiały budowlane, bo zyski poszły ostro w górę. Wynik EBITDA przekroczył 200 mln zł w porównaniu do 147 mln zł rok wcześniej. To najlepszy wynik od czwartego kwartału 2016.

Grupa w pierwszym kwartale poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 132,5 mln zł. Było to więcej o 53,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku.

W Czechach bez poprawy

Udział rynkowy PKP Cargo w Czechach (grupa AWT), podobnie jak w Polsce spadł. W pierwszym kwartale wynosił 7,7 proc. w pierwszym kwartale w porównaniu z 7,8 proc. w kwartale poprzednim.

Wynikał głównie ze zmniejszonych przewozów węgla z Polski do jednej z czeskich elektrowni, a także z kopalni OKD na Słowację. Spółki z grupy AWT przewiozły masę towarową równą 2,8 mln ton, czyli o 9,8 proc. mniej niż rok temu oraz wykonały pracę przewozową w wysokości 0,4 mld tkm (-7,7 proc. rdr), co odbyło się przy wzroście średniej odległości przewozu o 2,3 proc. rdr.

Polska spółka PKP Cargo zarobiła 43,7 mln zł, a grupa kapitałowa 35,6 mln zł. Pozostałe spółki grupy straciły więc 8,1 mln zł. Podejrzewać można właśnie czeską AWT.

Akcje spółki na giełdzie pozytywnie zareagowały na wyniki spółki. Kurs poszedł w górę o 3,2 proc.

Notowania akcji PKP Cargo w ostatnim tygodniu