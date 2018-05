Boom w budownictwie nie pomaga Śnieżce. Mniej remontujemy

Fot. materiały prasowe Prezes Piotr Mikrut cieszy się z wzrostu budowy mieszkań, ale dla niego to tylko jedna piąta rynku

Początek roku nie jest udany dla największego polskiego producenta farb. Mimo boomu w budownictwie przychody i zyski spadły. Spółka szykuje się jednak na długoterminowy wzrost i buduje magazyn, który będzie w stanie obsłużyć trzykrotnie większe obroty.

W miesiącach zimowych sprzedaż farb spada nawet o 60 proc. w stosunku do miesięcy letnich. To trzeci kwartał każdego roku jest z reguły najlepszy pod względem wysokości sprzedaży i wielkości osiągniętego zysku w całym roku - podaje polski producent farb Śnieżka w raporcie finansowym. Nie tłumaczy to jednak słabych wyników pierwszego kwartału.

Przychody grupy kapitałowej spadły do 118 mln zł z 134 mln zł rok wcześniej, a zyski netto do 10,5 mln zł z 15,5 mln zł. Formalnie nie ma się czym chwalić.

Część niepowodzeń można zrzucić na kursy walut. Spółka zaangażowała się w eksport farb na rynki wschodnie i mocny złoty tu nie pomaga.

„W pierwszym kwartale 2018 roku nadal utrzymywała się niepewność co do rozwoju sytuacji gospodarczej na Ukrainie związana z możliwą dewaluacją hrywny oraz kryzysem politycznym i ekonomicznym. Sytuacja ekonomiczna na Białorusi również była trudna z powodu spadku siły nabywczej konsumentów i koniecznymi podwyżkami cen z powodu dewaluacji rubla białoruskiego w ostatnich latach.” - podaje spółka w raporcie

O ile na Ukrainie sprzedaż pozostała na mniej więcej tym samym poziomie co rok temu, to załamanie widać w Rosji, gdzie spółka zamiast 1,8 mln zł sprzedaży rok temu teraz miała zaledwie 640 tys. zł oraz na Białorusi, gdzie sprzedaż spadła do 6,4 mln zł z 7,2 mln zł rok temu.

- W Rosji nasze produkty są nawet trzykrotnie droższe od wyrobów rodzimych. Sankcje i słabość rubla powodują, że rosyjscy producenci zbudowali silną pozycję, a klientów nie stać na lepsze jakościowo wyroby - powiedział prezes Piotr Mikrut na śniadaniu prasowym.

Mniej remontujemy

Spadała jednak też sprzedaż w Polsce ze 105 mln zł do 92 mln zł. W części wynika to z rezygnacji w ub. roku z produkcji farb proszkowych. To około 2 mln zł. Reszta to jednak mniejszy popyt.

Nie pomaga przy tym obserwowany właśnie boom w budownictwie. W pierwszym kwartale oddano do użytku najwięcej mieszkań w historii.

Zobacz też: Absolutny rekord na rynku mieszkań

- Rynek nowych mieszkań to około 20 proc. rynku Śnieżki. Dużo więcej farb, bo około 75-80 proc., sprzedajemy na remonty - wskazał prezes Piotr Mikrut na konferencji prasowej. Mimo, że mieszkań buduje się więcej, to mniej remontujemy.

Prezes dodał przy tym, że w Europie Zachodniej sprzedaż farb jest dużo większa w przeliczeniu na mieszkańca, więc wszystko wskazuje na to, że trend powinien się odmienić. Tym bardziej, że zamożność społeczeństwa rośnie.

To nie jest przy tym tak, że spółka oddała pole konkurencji. W ostatnich latach zwiększała udział rynkowy w kraju o 2 pkt. proc. rocznie.

Miała dzięki temu pierwsze miejsce w sprzedaży farb w Polsce w ub. roku, z jedną czwartą rynku pod względem ilości sprzedanych farb (23 proc. wartościowo). Pomagają w tym kwoty przeznaczane na reklamy. Prezes Mikrut nie podaje co prawda konkretnych wartości, ale szacuje, że spółka w ub. roku wydawała połowę budżetu reklamowego wszystkich producentów farb. W tym roku wyda nieco mniej. W radio reklamowany jest Vidaron, w internecie Śnieżka, Magnat w telewizji.

Ostatnio Śnieżka zdecydowała się na podwyżki cen, co ma już być widoczne w wynikach drugiego kwartału. Ten zresztą z racji pogody zanosi się na udany. - Drugi kwartał oceniamy z dużym optymizmem - podał Witold Waśko, dyrektor ds. ekonomicznych spółki.

W poprawę wyników wierzy przy tym giełda. Notowania są na poziomach bliskich historycznym maksimom ze stycznia b.r.

Notowania akcji Śnieżki





Magazyn za 80 mln zł

Problemem spółki jest wykorzystanie zasobów logistycznych. Prezes Mikrut deklaruje, że spółka doszła już do 100 proc. możliwości.

By uniknąć wpływu tych ograniczeń na działalność, spółka buduje w Rzeszowie centrum logistyczne. Kupiono w tym roku już grunt za 17,9 mln zł.

- Budowa magazynu pochłonie jeszcze 60 mln zł - podał prezes. - Większość wydatków będzie w 2019 roku - dodał, wskazując, że nowe magazyny mogą zwiększyć możliwości całej firmy nawet trzykrotnie.

Będzie to potrzebne tym bardziej, że spółka przejmuje właśnie radomską fabrykę farb Rafil, która uzupełni ofertę Śnieżki o farby antykorozyjne do metalu, czy jednorazowe emalie.