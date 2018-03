Branża odpowiada na raport NIK o antybiotykach. "Są podawane, bo takie jest prawo"

- Mięso, trafiające na stół, nie zawiera antybiotyków - przekonuje Katarzyna Porada z Krajowej Rady Drobiarstwa. Jak wyjaśnia, leki stosowane w hodowli drobiu, są podawane zwierzętom przez lekarzy weterynarii. - Takie jest prawo - dodaje.

O sprawę podawania leków, w tym antybiotyków, w hodowli drobiu zapytaliśmy przedstawicielkę branży w związku z alarmującym raportem NIK o skali tego zjawiska. - Antybiotyki są podawane zwierzętom, bo takie jest prawo. Jeśli hodowca zobaczy, że jest problem ze stadem, to prawo zobowiązuje go do ulżenia cierpieniom. To lekarze weterynarii stosują leki i antybiotyki, którzy opiekują się stadami. Sugerowanie między słowami, że drób jest nimi faszerowany, godzi zarówno w hodowców, jak i lekarzy - mówi zdecydowanie Katarzyna Porada.