Coraz więcej broni w rękach Polaków. Rząd uruchomi specjalny system śledzący

Fot. pixabay/ CC0 Public Domain Zbroimy się. Przybywa pozwoleń i rejestracji.

Blisko 464 tys. sztuk broni legalnie posiadali Polacy na koniec 2017 roku. To rekordowa liczba. Ścisłej kontroli prywatnych arsenałów chce MSWiA. Zamierza uruchomić System Rejestracji Broni, który pozwoli śledzić jej historię oraz prześwietlić posiadacza.

O blisko 40 tys. sztuk broni więcej niż w roku poprzednim zarejestrowali Polacy w całym 2017 roku. Zbroimy się. Przybywa pozwoleń i rejestracji. Wskazują na to dane Komendy Głównej Policji, która prowadzi jeden z dwóch rejestrów w kraju. Drugi - System Ewidencji Broni Prywatnej Kadry, którym zarządza Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej jest objęty klauzulą niejawności.

Tak więc faktycznie w rękach Polaków legalnej broni jest jeszcze więcej. Ale aby poznać pełną skalę, należałoby dodać do tego jeszcze masę pistoletów i karabinów niezarejestrowanych i nielegalnych. Fala tych ostatnich stale wzbiera. 552 sztuki CBŚP zabezpieczyło w 2016 roku, rok wcześniej 312 sztuk, a w 2014 roku 232 sztuki.

Władza chce uściślić kontrolę nad tym, ile broni mają Polacy i skąd ją biorą. Już teraz rejestracja możliwa jest przez internet za pośrednictwem ePUAP. Ale resort kierowany przez Joachima Brudzińskiego idzie dalej: właśnie przekazał do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy, w konsekwencji której powstanie jeden wielki System Rejestracji Broni.

To dzięki niemu MSWiA będzie wiedziało niemal wszystko o broni palnej do użytku cywilnego - wytworzonej, sprzedanej, kupionej, zarejestrowanej czy przerabianej. Będzie ją śledziło od momentu jej wytworzenia aż po zniszczenie. Prześwietlany będzie również jej właściciel. Mało tego, rząd chce mieć pełną informację o miejscu jej przechowywania, jej użyczeniu, pozbawieniu cech użytkowych, zniszczeniu czy utracie.

Do tych wszystkich informacji zebranych w SRB będą miały dostęp upoważnione służby, w tym między innymi policja, która będzie mogła z nich korzystać niemal od ręki, łącząc się z systemem online, np. przy zatrzymaniu albo nawet kontroli. Dane mają być przechowywane nawet 30 lat od zniszczenia danej sztuki broni.

Nowe oznakowanie broni

Powołanie SRB to efekt postanowień unijnych dyrektyw oraz rozporządzeń. Ma połączyć oba systemy ewidencji czyli rejestr ”BROŃ” w KSIP i wspomniany System Ewidencji Broni Prywatnej Kadry. Jak informuje MSWiA, oba nie uwzględniały historii broni od momentu jej wytworzenia do jej zniszczenia, co będzie czynić nowy system.

Broń dla każdego Polaka:

Aby jednak wprowadzić SRB konieczna jest zmiana ustawy z 22 czerwca z 2001. Nowe przepisy wprowadzą jednolity, ustalony przepisami z UE, wzór oznakowania broni palnej oraz jej komponentów. Ma to uszczelnić system kontroli przepływu broni w ramach UE, a także ograniczyć nielegalne jej wytwarzanie.

Przedsiębiorcy samodzielnie, poprzez System, będą rejestrować wytworzoną, kupioną lub sprzedaną broń w elektronicznych księgach ewidencyjnych. Po zakończeniu działalności koncesjonowanej, nie będą już musieli przekazywać ksiąg ewidencyjnych do MSWiA - będą one bowiem archiwizowane w Systemie – zapewnia resort.

Jak informuje MSWiA, ułatwione będzie również informowanie o sprzedaży broni. Taki fakt zostanie wprowadzony do Systemu przez przedsiębiorcę, dzięki czemu nie będzie on już musiał zawiadamiać właściwych organów.

Koncesja dla rusznikarza

Aby jeszcze bardziej uszczelnić system i ograniczyć proceder nielegalnego przerabiania broni (np. ze sportowej na ostrą, albo z teoretycznie pozbawionej możliwości użytkowania na skuteczną) zmiana przepisów obejmie również rusznikarzy działających w Polsce.

Ci, którym powierzana będzie broń do naprawy lub remontu, będą musieli uzyskać koncesję na 5-10 lat. Oni także będą musieli ewidencjonować przyjętą broń w Systemie.

Obowiązek ten jednak nie będzie dotyczył broni historycznej. ”Ustawą nie zostanie objęta broń palna rozdzielnego ładowania przystosowana do strzelania wyłącznie przy użyciu prochu czarnego, wytworzona przed 1885 rokiem, a także repliki i przekroje broni niezdolne do miotania pocisków, jeżeli nie zawierają istotnych komponentów broni palnej, które można wykorzystać w broni palnej – na posiadanie takiej broni nie będzie potrzebne pozwolenie” – poinformowało MSWiA.

Przepisy te nie obejmą broni wpisanej na Listę Skarbów Dziedzictwa Narodowego, do rejestru zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków i inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.