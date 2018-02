Kluczowy odcinek S19 powstanie za blisko 200 mln zł. Kierowcy pojadą nim za 3 lata

Fot. MAREK LASYK/REPORTER

Budowa drogi ekspresowej S19 od węzła "Rudnik nad Sanem" do węzła "Nisko Południe" kosztować będzie 196,3 mln zł. 6 kilometrowy odcinek będzie częścią trasy Via Carpatia. Przetarg wygrała firma Strabag.

Zgodnie z informacjami PAP jeśli w tej sprawie nie będzie złożonych żadnych odwołań i kontrola uprzednia prezesa Urzędu Zamówień Publicznych będzie pozytywna, to już wkrótce podpisana zostanie umowa ws. tej inwestycji.

Jak poinformowała GDDKiA zadaniem wykonawcy będzie m.in. zaprojektowanie odcinka, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Prace budowlane maja ruszyć w drugiej połowie 2019 r., a zakończyć się na początku 2021 r. Nowy odcinek S19, co nie zwykle ważne dla rządowych planów stanowić ma część trasy Via Carpatia. O tym projekcie i kłopotach z jego realizacją pisaliśmy już w money.pl.

Via Carpatia to polski projekt budowy dróg łączących port w Kłajpedzie na Litwie z Białymstokiem, Lublinem, Rzeszowem, słowackimi Koszycami, Debreczynem na Węgrzech, miastami w Rumunii, Bułgarii i docierający ostatecznie do portu w Konstancy nad Morzem Czarnym i greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

Pierwotnie powstał w latach pierwszych rządów PiS. Później nieco zapomniany, ponownie odżył po wyborach z 2015 r. Ostatnie zapowiedzi premiera Morawieckiego i rozpoczęte przetargi nie pozostawiają złudzeń. Via Carpatia powstanie, choć nie dla wszystkich ekspertów budowa szlaku drogowego z północy na południe Europy jest uzasadniona.

W niedzielę GDDKiA poinformował również, że zamówi wstępną dokumentację dla trasy S11. Droga ta zgodnie z planami Dyrekcji prowadzić ma z Piekar Śląskich w kierunku Poznania oraz Koszalina. Jej budowa w woj. Śląskim planowana jest w latach 2023-2026.

Już zbudowana pozwoli szybko dojechać ze Śląska do Poznania. Według planów będzie jedna z ostatnich ważnych drogowych inwestycyjnych w tym regionie. Wartość całości przekroczyć może 2,5 mld zł.

Jak przypomina PAP, S11 w woj. śląskim będzie dwujezdniową drogą ekspresową po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Obecnie ekspresowa trasa Koszalin - Piekary Śląskie to tylko kilka fragmentów odcinków będących głównie obwodnicami miast.

Prace nad S11 najbardziej zaawansowane są w Wielkopolsce. Choć i tam najdłuższy odcinek to 27 km zachodniej obwodnicy Poznania.