Budowa drogi S6. Drogowcy apelują, aby nie polegać na nawigacji

Jadąc na lotnisko Szczecin-Goleniów kierowcy powinni szczególnie zwrócić uwagę na oznakowanie. Zmienia się bowiem dojazd do portu lotniczego.

Ma to związek z budową drogi S6 Goleniów Nowogard – tłumaczy GDDKiA . Prace od przyszłego tygodnia mają być prowadzone na 9–kilometrowym odcinku od węzła Goleniów Północ do budowanego przejścia dla zwierząt na wysokości miejscowości Krzywice.

Tam kierowców czeka zmiana organizacji ruchu, stąd też apel Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, aby szczególną uwagę zwrócić na oznakowanie, stosowanie się do ograniczeń prędkości oraz ostrożne zaufanie do nawigacji samochodowych. GDDKiA przestrzega również przed jazdą „na pamięć”.

Ruch przerzucony zostanie na gotowe fragmenty jezdni, a dojazd do lotniska będzie wymagał od kierowców zjazdu na węźle Goleniów Zachód (Święta) do Goleniowa i przejazdu przez miasto do lotniska.