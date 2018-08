Budżet państwa z deficytem. Prawie miliard złotych na minusie

Fot. Zbyszek Kaczmarek/REPORTER Minister Finansów Teresa Czerwińska i premier Mateusz Morawiecki.

Po pierwszych siedmiu miesiącach tego roku w budżecie państwa jest deficyt. Wydatki o blisko 900 mln zł przekroczyły dochody. Jeszcze przed miesiącem rząd mógł się pochwalić prawie 10 mld zł nadwyżki.

Od stycznia do lipca dochody państwa były na poziomie 212,2 mld zł. To oznacza wykonanie budżetu rocznego w prawie 60-procentach. Niestety wydatki okazały się jeszcze większe - wyniosły 213 mld zł (stanowi to 53,6 proc. planu).

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, w okresie styczeń - lipiec 2018 dochody budżetu państwa były wyższe o 6 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Same dochody podatkowe były wyższe o około 6,8 proc. czyli 12,5 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z podatku VAT były wyższe o 2,8 proc. (około 2,6 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 6,5 proc. (2,5 mld zł).

Nominalnie najwięcej zwiększyły się dochody z podatku PIT. Były wyższe o 15,1 proc. (4,2 mld zł). W mniejszej skali wartościowo przyrost jest widoczny przy podatku CIT, z którego wpływy wzrosły o 16,4 proc., co daje niecałe 3 mld zł.

Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych, nazywane także podatkiem bankowym, były wyższe o 4 proc.

"Wysokie dochody z podatku PIT i CIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy oraz wysokich wpłat podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą w związku z dobrą koniunkturą gospodarczą. Ponadto wysokie dochody z podatku CIT związane są również z działaniami podejmowanymi w celu uszczelnienia systemu podatków dochodowych" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów.

Resort wskazuje także, że w okresie styczeń - lipiec wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło około 16 mld zł i było niższe o 6,6 mld zł (tj. 29,1 proc.) w stosunku do okresu styczeń - lipiec 2017. Spowodowane jest to wpłatą z zysku z NBP w czerwcu 2017 roku w kwocie 8,7 mld zł, która nie wystąpiła w tym roku.

Wynik budżetu po lipcu diametralnie różnią się od statystyk po czerwcu. Przypomnijmy, że wtedy rząd chwalił się prawie 10 mld zł na plusie.

