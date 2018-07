9,5 mld zł nadwyżki w budżecie. Resort ma powody do zadowolenia

Fot. Paweł Wiśniewski

W budżecie państwa na koniec czerwca odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,5 mld zł, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane.

Wzrosły też dochody podatkowe budżetu państwa - o ok. 7,9 proc. w stosunku do pierwszego półrocza 2017 r.(ok. 12,2 mld zł).

Po maju w budżecie centralnym odnotowano 9,59 mld zł nadwyżki.

- Po pierwszym półroczu br. budżet państwa zanotował nadwyżkę. Miesiąc czerwiec jest drugim po maju miesiącem, w którym wynik budżetu państwa jest jednak zrównoważony - czytamy w komunikacie.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

dochody z podatku VAT były wyższe o 4,5 % r/r (tj. ok. 3,6 mld zł),

dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,8% r/r (tj. ok. 1,9 mld zł),

dochody z podatku PIT były wyższe o 16,0% r/r (tj. ok. 3,8 mld zł),

dochody z podatku CIT były wyższe o 18,1% r/r (tj. ok. 2,9 mld zł),

dochody z tytułu podatku

Wysokie dochody z podatku PIT i CIT resort tłumaczy dobrą sytuacją na rynku pracy oraz wysokimi wpłatami podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą w związku z dobrą koniunkturą gospodarczą. Nie bez znaczenia są też działania podejmowane w celu uszczelnienia systemu podatków dochodowych.

Wydatki budżetu państwa w pierwszym półroczu

Wykonanie wydatków budżetu państwa w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosło 172,5 mld zł, tj. 43,4 proc. planu. W analogicznym okresie 2017 r. przekazano na wydatki 170,8 mld zł, tj. 44,4 planu. Procentowo niższe wykonanie wydatków w stosunku do okresu styczeń - czerwiec roku ubiegłego jest przede wszystkim wynikiem niższej dotacji przekazanej do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (mniej o ok. 5,6 mld zł), co spowodowane jest dobrą sytuacją na rynku pracy i lepszymi wpływami składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

