Afera GetBack. KNF zawiadama prokuraturę po tekście w portalu internetowym

Fot. Bartosz KRUPA

KNF zawiadamia prokuraturę w sprawie tekstu w serwisie Business Insider Polska. Portal podał informacje o tym, że dwie firmy mogą utracić licencje KNF. Zdaniem samego urzędu była to nieprawda, a podawanie takich informacji na temat giełdowych spółek można uznać za manipulację.

5 września serwis opublikował tekst "Afera GetBack zaczyna rozlewać się po całym rynku. Altus i Trigon utracą licencję". Według artykułu KNF chciał odebrać licencję obu firmom jeszcze w październiku. Jacek Barszczewski, rzecznik KNF, od razu zdementował informację na serwisie społecznościowym. Teraz KNF idzie dalej i zawiadamia prokuraturę o "uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa".

Urząd powołuje się przy tym na artykuł 183 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Mówi on o karach za "dokonywanie manipulacji instrumentem finansowym".

"Informacja o rzekomej decyzji KNF o odebraniu licencji była nieprawdziwa i negatywna w swym wydźwięku dla Trigon TFI SA i emitenta giełdowego, czyli Altus TFI SA, którego akcje są notowane na GPW" - brzmi komunikat KNF. "W przedmiotowej sprawie nie istniało żadne źródło, mogące przekazać lub potwierdzić informację przekazaną w artykule Business Insider Polska, gdyż w momencie jego publikacji nie był przesądzony ani termin wydania decyzji, ani jej treść, dlatego należy uznać, że osoba redagująca oraz publikująca artykuł wiedziała lub powinna była wiedzieć, że informacje te były fałszywe lub wprowadzające w błąd" - zaznacza również KNF.

Czyn, na który powołuje się KNF w zawiadomieniu, jest zagrożony grzywną w wysokości 5 mln zł oraz karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Wcześniej również fundusz Altus TFI złożył zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. Zarząd spółki podkreślił, że artykuł spowodował olbrzymie straty dla firmy i wskazał na potężną przecenę akcji. Trigon TFI stwierdził natomiast w oświadczeniu, że tekst to "plotka, będąca elementem wyjątkowo agresywnego czarnego PR wobec spółki". Firma zamierza też złożyć pozew o odszkodowanie do wydawcy portalu.

