Była wiceminister finansów oskarża: lobbyści w resorcie

Była pracownica Ministerstwa Finansów stwierdziła, że nieoficjalnym doradcą resortu był w tym czasie Sławomir Nowak, niegdyś jeden z czołowych polityków Platformy Obywatelskiej. - To były okoliczności wynikające z ustaleń z ministrem Rostowskim. Nie dostałam żadnego pisma w tej materii. Po prostu odbywały konsultacje – powiedziała. Jaka miała być rola Nowaka? - Narzucał koncepcję pewnych artykułów. Przekonywał do pomysłów posła Palikota (wtedy przewodniczącego sejmowej komisji Przyjazne Państwo – przyp. red.).

Na pytanie, czy ustawy były pisane przez lobbystów, Chojna-Duch stwierdziła: - Tak, były pisane pod dyktando lobbystów. Ze zdziwieniem spotykałam doradców podatkowych, którzy mieli całe fragmenty napisanego prawa, które dokładali do ustawy – oznajmiła. - Tak to jest w prawie podatkowym, że są dwie strony. Przedsiębiorcy, którzy chcą jak najniższych podatków i rząd, który chce jak największych wpływów budżetowych – dodała później. Jak zapewniła, Janusz Palikot miał osobiście spytać jej, dlaczego przeszkadza doradcom podatkowym.

Mówiła także o atmosferze, która panowała wtedy w rządzie: - Była inna optyka. Nie wiedzieliśmy o skali nadużyć. Wiadomo było, że są na Zachodzie i że dotrą do Polski. Do tego doszło podwyższenie stawki VAT z 22 do 23 proc, co oznaczało większe zwroty z budżetu.