Były szef PKP na Ukrainie. Będzie nadzorował tamtejszą pocztę

Na jego stanowisko zgłosiło się bowiem 90 osób, z czego 20 kandydatów trafiło na rozmowy, prowadzone przez specjalną komisję. W jej skład wchodzili eksperci z Banku Światowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju a także ukraińskich resortów - transportu i finansów. Co ciekawe, według informacji dziennika, we wspomnianej grupie znaleźli się również inni Polacy - m. in. Ludwik Sobolewski i Ireneusz Fąfara - byli szefowie odpowiednio: GPW oraz rafinerii w Możejkach.