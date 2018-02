CBA w szczecińskiej skarbówce. Trwają przesłuchania

Fot. EAST NEWS Akcja CBA ma dotyczyć wznowionego śledztwa dotyczącego afery hazardowej

CBA weszło do Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie oraz do tamtejszej Izby Administracji Skarbowej. Trwają przesłuchania kilku osób. Ma to mieć związek z podjętym na nowo śledztwem w sprawie afery hazardowej.

Informację podało radio RMF, powołując się na nieoficjalne źródła. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego mają przesłuchiwać pracowników instytucji, do których weszli. Radio podaje, że trwają przesłuchania ośmiu osób.

Akcja CBA ma mieć związek z podjętym na nowo śledztwem w sprawie afery hazardowej.

Jak pisaliśmy w money.pl, śledztwo zostało umorzone w zeszłym roku, ale po kilku miesiącach prokurator krajowy zdecydował o wznowieniu go. Postępowanie ma dotyczyć rejestracji prawie 78 tysięcy automatów do gier o niskich wygranych, czyli tzw. „jednorękich bandytów”. Według prokuratury urzędnicy z poszczególnych organów celnych w kraju otrzymywali informacje mogące nasuwać uzasadnione podejrzenie, że automaty do gier działały w sposób niezgodny z przepisami, ale i tak je rejestrowali.

Zobacz też: CBA: 5 zatrzymanych ws. korupcji na ponad 1 mln zł