CD Projekt przejmuje Spokko. Producent Wiedźmina wchodzi w gry mobilne

Fot. screen ze strony playgwent.com Gwint to dla CD Projekt było pierwsze wyjście poza dotychczasowy sposób zarabiania na grach. Teraz czas na gry mobilne

CD Projekt objął większościowy pakiet udziałów w spółce Spokko. Nowa spółka Grupy CD Projekt będzie realizowała nieogłoszony jeszcze projekt na urządzenia mobilne.

- Znamy ludzi stojących za Spokko od ładnych kilku lat. Przyszli do nas z ciekawym pomysłem opartym na jednej z naszych marek, w który postanowiliśmy się zaangażować kapitałowo - powiedział prezes Adam Kiciński.

- Chcemy wnosić do naszego biznesu świeże pomysły i rozwiązania, a to, co planuje ekipa Spokko jest dla nas zupełnie nowym obszarem twórczym. Nowe studio będzie w dużej mierze niezależne. Chcemy, żeby miało własną tożsamość i przestrzeń kreatywną, oczywiście kierując się filozofią, leżącą u podstaw działania Grupy CD Projekt - dodał.

Grupa udostępni nowej spółce m.in. prawo do wykorzystywania posiadanego IP oraz dostęp do zaplecza twórczego i biznesowego studia CD Projekt Red.

Zobacz też: 10 lat serii gier "Wiedźmin"

Maciej Weiss razem z Rafałem Staszewskim, współtwórcy marki Spokko i liderzy nowego projektu, weszli do zarządu powołanej spółki.

- Mamy spore doświadczenie w tworzeniu gier casual'owych, ale tym razem chcemy stworzyć projekt bardziej rozbudowany i ambitny, oferujący graczom nowe możliwości. To dla nas ekscytujące wyzwanie - skomentował Maciej Weiss.

Akcje CD Projekt zareagowały na plany wejścia na rynek mobilny pozytywnie. Wzrosły w poniedziałek o 2,9 proc.

Notowania akcji CD Projekt w ostatnim tygodniu





Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl