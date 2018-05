CEIDG. Ministerstwo błyskawicznie wykreśli przedsiębiorców bez PESEL-u

Fot. Zbyszek Kaczmarek/REPORTER Resort szacuje, że 230 tys. wpisów w rejestrze CEIDG nie ma wpisanego numeru PESEL

W bazie CEIDG jest ponad 230 tys. wpisów, które nie zostały uzupełnione o numer PESEL. Na jego dopisanie przedsiębiorcy mieli czas do 19 maja. Ministerstwo już zaczęło wykreślać firmy.

Oblegane urzędy, zablokowana strona i zdezorientowani przedsiębiorcy - tak wyglądała końcówka poprzedniego tygodnia. Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mieli czas do 19 maja, by uzupełnić wpis do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numer PESEL. Obowiązek ten wynika z przepisów z 2016 r., ale wielu prowadzących działalność zwyczajnie o nim zapomniało, a Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przypomniało o obowiązku na kilka dni przed upływem terminu.

Wywołało to zrozumiały popłoch wśród przedsiębiorców, bo karą za brak numeru PESEL jest wykreślenie z rejestru. Bez wpisu nie można legalnie prowadzić działalności, zawierać jakichkolwiek umów, słowem – znika się z obrotu.

Przedsiębiorcy ruszyli do działów obsługi przedsiębiorców w urzędach miast, część próbowała uzyskać informację po zalogowaniu się na swoje konto internetowe na stronie CEIDG.

Groźba wykreślenia dotyczy tylko przedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność przed 1 stycznia 2012 r. (gdyż wszyscy, którzy rejestrowali ją po tej dacie, obowiązkowo musieli podać PESEL). Bezpiecznie mogą się czuć również wszyscy przedsiębiorcy, którzy wprawdzie działają dłużej, ale po 2012 r. dokonywali jakichkolwiek zmian w rejestrze (np. dodali kod PKD), bo przy aktualizacji system wymagał uzupełnienia danych.

230 tys. firm do wykreślenia

W bazie CEIDG znajduje się obecnie ponad 2 mln wpisów. Z danych ministerstwa wynika, że tych bez numeru PESEL jest ok. 230 tys. W ostatnich dniach dane uzupełniło niewiele ponad stu przedsiębiorców. Zdaniem ministerstwa jest to dowód na to, że większość to „martwe dusze”, a więc osoby, które w rzeczywistości zaniechały prowadzenia działalności, ale nie dokonały wykreślenia.

Ministerstwo podkreśla, że podjęło działania, by „wyłapać” przedsiębiorców, którzy wprawdzie nie dopisali numeru PESEL, ale są aktywni.

"Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zweryfikowało dane przedsiębiorców nieposiadających numerów PESEL, a zawartych w rejestrze CEIDG w rejestrach publicznych (w tym bazie Ministerstwa Finansów i GUS), tak by nie doprowadzić do wykreślenia przedsiębiorców faktycznie wykonujących działalność gospodarczą. Dzięki temu zidentyfikowano ok. 13 tys. takich wpisów w CEIDG – informuje w skierowanym do money.pl oświadczeniu (pisownia oryginalna).

Wspomnianym 13 tys. przedsiębiorców dane dopisano z urzędu.

Ministerstwo już wykreśla wpisy

Nie powinno to uśpić czujności przedsiębiorców, którzy podejrzewają, że ich wpis jest niepełny. Aby rozwiać wątpliwości, powinni sprawdzić, czy rzeczywiście nie mają zaległości.

"Aby sprawdzić, czy numer PESEL jest w danym wpisie w CEIDG, wystarczy zalogować się na swoje internetowe konto CEIDG. Jeśli przedsiębiorca widzi tam dane swojej firmy, oznacza to, że wszystko jest w porządku i nie musi dzwonić czy iść do urzędu" – wyjaśnia ministerstwo.

Jeśli nie widzi swojego numeru, powinien to nadrobić i to szybko. Usuwanie niepełnych wpisów już się rozpoczęło.

"Proces wykreślania będzie trwał kilka dni (w pierwszej kolejności wpisy niezawierające danych identyfikacyjnych, np. bez podanego imienia lub nazwiska). Cały proces wykreślania planujemy zakończyć do końca tygodnia" – wyjaśnia ministerstwo w odpowiedzi na nasze pytanie.

Ministerstwo przekonuje, że działalność łatwo przywrócić

Ilu przedsiębiorców zostanie usuniętych z rejestru? Tego nie wiadomo, bo dokładna liczba wpisów, które będą wykreślone z urzędu, będzie znana dopiero po zakończeniu procesu.

"Liczba wpisów bez numeru PESEL zmienia się. Są przypadki osób, które same uprzedzają działania ministerstwo i składają wnioski o wykreślenie" – czytamy w oświadczeniu.

Ministerstwo uspokaja jednocześnie, że przedsiębiorcy, którzy wprawdzie nie uzupełnili wpisu, ale są aktywni i chcą dalej działać, łatwo będą mogli „przywrócić” działalność.

"Dzięki rozwiązaniom zawartym w Konstytucji Biznesu, nawet w przypadku wykreślenia z rejestru z powodu braku PESEL, przedsiębiorca może w łatwy sposób kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej. Wystarczy złożyć nowy wniosek o wpis wskazując datę rozpoczęcia działalności gospodarczej (można podać datę wsteczną)" – informuje ministerstwo.

Czy to rzeczywiście tak proste? Pakiet przepisów ułatwiających prowadzenie działalności, znany właśnie jako Konstytucja Biznesu, obowiązuje dopiero od końca kwietnia i jeszcze za wcześnie, by ocenić wszystkie jego postanowienia. Prawnicy, których prosiliśmy o komentarz, nie chcieli się wypowiadać, tłumacząc, że nie spotkali się jeszcze z przypadkiem wykorzystania tego mechanizmu, tzn. złożenia wniosku o rozpoczęcia działalności z datą wsteczną.

