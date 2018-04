Centralny Port Komunikacyjny pod znakiem zapytania. Wypowiedzą się mieszkańcy

Fot. Google CPK powstanie, o ile mieszkańcy gminy Baranów wyrażą na to zgodę

Na 17 czerwca radni Baranowa wyznaczyli datę referendum w sprawie budowy CPK. To tam, według planów rządu, ma stanąć największy port lotniczy w Polsce.

Pierwsze pytanie będzie dotyczyć tylko samej zgody na wzniesienie nowego lotniska - informuje RMF FM. Paradoksalnie, dla rządu może być ono łatwiejsze.

Drugie bowiem dotyczy warunków wykupu ziemi, które proponuje im rząd. Mieszkańcy Baranowa głośno wyrażali swoje niezadowolenie w tej sprawie. Nie chodziło jednak o ceny, za które mieliby pozbyć się majątku. Bardziej nie podobał się warunek opuszczenia domostw w ciągu 120 dni. A taki zapisano w specustawie o budowie lotniska.

Wskazywano także, że wśród mieszkańców są osoby starsze. Nie tylko nie chcą się one wyprowadzać, co część z nich jest w wieku przedemerytalnym. Trudno sobie wyobrazić, by teraz ci rolnicy mieli od podstaw wybudować nowe gospodarstwa.

Stanisławów w gm. Baranów. To tu powstanie Centralny Port Lotniczy "Solidarność"

Samorządowcy z Baranowa zgłaszali zastrzeżenia do specustawy o budowie CPK już w styczniu. Nie zostały one jednak uwzględnione w ostatecznym kształcie ustawy.

