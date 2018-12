Coraz trudniej o tanią choinkę. Żądają już nawet 160 zł za jodłę kaukaską

Trudno wyobrazić sobie święta bez choinki, choć nie każdy jest przekonany, że niezbędna jest ta żywa. - Ja mam sztuczną, która kosztuje mnie dokładnie 0 zł - i to od wielu lat - pisze nam jeden z naszych czytelników. Ci, którzy jednak chcą mieć prawdziwą choinkę, muszą coraz głębiej sięgać do kieszeni.

W dużych miastach, jak Warszawa czy Wrocław, trudno już dostać drzewko za mniej niż 100 zł - i to takie o mniejszych rozmiarach. - Ile kosztuje u państwa jodła kaukaska o wysokości 160 cm? - pytamy w jednym ze sklepów na południu Krakowa. Pada odpowiedź, że trzeba będzie wydać 160 zł. W stolicy Małopolski jednak najczęściej drzewka kosztują "tylko" ok. 80 zł. Sporo, ale ciągle taniej niż w Warszawie czy Wrocławiu. Tam najczęściej trzeba wydać 100 zł. Jedna z naszych czytelniczek ze stolicy mówi, że zapłaciła aż 120 zł.

"Z marketu to nie to samo"

Czasem na choince można oszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych, kupując drzewko z hipermarketu. - To nie jest żadna opcja. Nie ten klimat, nie ta świeżość, nie ta jakość - opowiada nam jeden z czytelników z Poznania.

Wszyscy ci, którzy teraz przygotowują wystrój swoich domów, zauważają, że choinki są coraz droższe. - Jeszcze kilka lat temu piękna, żywa choinka kosztowała około 50 zł. Teraz trzeba zapłacić 100. Przyznaję, że zamiast poczuć świąteczną atmosferę, tylko się na to wściekam - opowiada z kolei czytelnik z Warszawy.

Sprzedawcy choinek liczą sobie coraz więcej za choinki, ale trzeba też przyznać, że coraz bardziej walczą o klienta. Już w niemal każdym dużym mieście jest usługa przywożenia choinek do domu czy do biura. Tanio jednak nie jest. W stolicy jodła w wysokości od 1,5 do 2 metrów wraz z transportem kosztuje 150 zł. 3-metrowa "jodła premium" kosztuje już natomiast 350 zł.