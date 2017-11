Sprzedaż Sniper Ghost Warrior 3 lepsza niż się spodziewano. Kolejny kwartał zysków CI Games

Fot. CI Games Źle oceniana przez krytyków gra zaczyna coraz mocniej stąpać po rynku

CI Games po debiucie najnowszej gry z serii Sniper: Ghost Warrior przeżyła ciężkie chwile. Niezbyt dobre oceny krytyków nie dawały wiele nadziei na sukces wysokobudżetowej produkcji. Zarząd spółki oddycha coraz głębiej, bo sprzedaż jest lepsza, niż można było sądzić po premierze.

W trzecim kwartale spółka CI Games musiała nawet dodrukować płyty z konsolową wersją gry Sniper: Ghost Warrior 3, bo wyprzedały się zapasy. Skoncentrowała się na działaniach sprzedażowych i promocyjnych "Sniper Ghost Warrior 3" oraz pracach optymalizujących i poprawiających rozgrywkę. Najwyraźniej to pomogło.

- Obecnie realizowana sprzedaż "Sniper Ghost Warrior 3" jest nieco lepsza od naszych popremierowych założeń. Od naszych partnerów z kluczowych rynków (amerykańskiego i europejskiego) otrzymujemy zamówienia na dodatkowe egzemplarze - skomentował Maciej Nowotny, członek zarządu CI Games.

Trzeba przy tym dodać, że "popremierowe" założenia były dużo gorsze niż przedpremierowe. Oceny krytyków wysokobudżetowego produktu nie były dobre, więc i apetyty trzeba było ograniczyć.

"Studio CI Games jest w ostatniej fazie produkcji trybu multiplayer do gry Sniper Ghost Warrior 3. Tryb wieloosobowy zostanie udostępniony graczom do końca 2017 roku" - podano w raporcie kwartalnym.

Spółka dużo wydała, żeby sprzedaż wspomóc. Koszty sprzedaży wyniosły 25,7 mln zł i w porównaniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku wzrosły niemal pięciokrotnie, co związane było z działaniami promocyjnymi gry Sniper Ghost Warrior 3.

Dwa nowe projekty jednocześnie

W trzecim kwartale rozpoczęto działania rekrutacyjne, dzięki którym istotnie wzmocniona i uzupełniona została kadra menadżerska oraz zespół produkcyjny. W lipcu 2017 r. spółka rozpoczęła prace nad kolejną grą taktyczną w segmencie gier action.

Został już ukończony etap preprodukcji i obecnie projekt znajduje się w pełnej fazie produkcji. Grę realizuje wewnętrzne studio CI Games przy wsparciu zewnętrznych firm, w tym Studia Virtuos, które "posiada globalne doświadczenie i szerokie kompetencje w produkcji gier z segmentu AAA" - podano w raporcie. Finansowanie nowej produkcji planowane jest ze środków własnych oraz kredytów bankowych.

Niezależnie od tego projektu, CI Games planuje równoległą produkcję drugiej części Lords of the Fallen - największego sukcesu komercyjnego firmy. Obecnie prowadzone są zaawansowane rozmowy z potencjalnymi partnerami, którym powierzone zostanie stworzenie gry. Spółka planuje rozpoczęcie realizacji produkcji gry Lords of the Fallen 2 w pierwszym lub drugim kwartale 2018 r.

W trzecim kwartale można jednak powiedzieć, że spółka skupiła się na wsparciu marketingowym sprzedaży a nie na wydatkach rozwojowych. Ich koszt spadł do 3,9 mln zł z 6,7 mln zł rok temu.

Drugi kwartał na plusie

CI Games miał 3,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto w trzecim kwartale wobec 2,8 mln zł straty rok wcześniej. Wyniki nie były tak dobre jak kwartał wcześniej, gdy grupa zarobiła 7,4 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,69 mln zł wobec 6,22 mln zł rok wcześniej. Te dane są bardzo zbliżone do szacunków spółki z połowy października.

Wybrane dane finansowe CI Games (mln zł, skons.) mln zł 3 kw. 2017 3 kw. 2016 zmiana % 1-3 kw. 2017 1-3 kw. 2016 zmiana % przychody 17,7 6,2 184,6 90,9 17,7 412,4 wynik operacyjny EBITDA 7,4 -0,7 1101,6 31,0 1,4 2194,1 zysk netto 3,8 -2,8 234,4 5,2 -5,5 196,2 marża EBITDA % 42,1 -12,0 54,0 34,1 7,6 26,5 marża netto % 21,2 -45,0 66,2 5,8 -30,8 36,5 przepływy operacyjne 15,6 -2,6 705,3 31,4 0,4 7616,5 przepływy inwestycyjne -3,9 -6,7 41,7 -19,8 -19,8 0,0 przepływy finansowe -14,8 5,0 -395,5 -23,9 14,1 -268,8 Źródło: raport kwartalny CI Games

- W trzecim kwartale wypracowaliśmy dodatnie przepływy operacyjne na poziomie 15,6 mln zł. Stabilizacja finansowa umożliwia nam komfortowe prowadzenie nowych projektów, a obecnie zdecydowana większość zespołu pracuje nad grą z kategorii tactical shooter - dodał Nowotny.

Giełda nie przyjęła wyników spółki zbyt pozytywnie. Choć przepływy operacyjne faktycznie były dodatnie, to finansowe i inwestycyjne przewyższały je wartością i trudno powiedzieć w jakim stopniu spółka da radę sfinansować swoje ambitne plany. Akcje spadły o 2,6 proc.

