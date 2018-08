Szał na akcjach CI Games. Sniper Ghost Warrior powraca

Fot. CI Games/materiały prasowe To jeszcze nie koniec Sniper Ghost Warrior

CI Games jednak nie rezygnuje z produkcji dalszych części Sniper Ghost Warrior. Ta informacja uruchomiła na giełdzie spore pieniądze. Kurs spółki skoczył o 20 proc.

Jeszcze rok temu w CI Games panowały minorowe nastroje. Najnowsza odsłona wysokobudżetowej gry Sniper Ghost Warrior nie sprzedawała się dobrze. Spółka ogłosiła, że rezygnuje z tak kosztownych produkcji. Budżet produkcji wyniósł 40 mln zł, czym ustępował tylko trzeciemu Wiedźminowi z CD Projekt.

Perspektywa wydawania kolejnych części i dodatków do dwóch dobrych wysokobudżetowych tytułów - oprócz Snipera miał to być hitowy „Lords of the Fallen” - nagle rozpadła się jak domek z kart.

- Chcemy, aby działalność CI Games opierała się na budowie mocnego portfolio jakościowych gier z jednoczesnym odejściem od inwestowania w gry z segmentu AAA - mówił Marek Tymiński, prezes CI Games.

Okazało się, że zarząd spółki za wcześnie wpadł w depresję. Choć rodzimy rynek zignorował grę - polscy gracze wydali na nią zaledwie 3,1 mln zł - to dzięki Amerykanom nadzieja wróciła. Trzecią odsłonę gry „Sniper: Ghost Warrior” kupiło jednak, choć nie od razu, milion graczy. Najwięcej w Ameryce Północnej.

Zobacz też: Sniper Ghost Warrior 3

Dzięki temu pojawiły się zapewne w spółce pieniądze. A wraz z nimi i chęć wydania następnej części Snipera. Informacja o takich planach nie pojawiła się na oficjalnych stronach spółki, ale tam, gdzie oko graczy rzadko dociera, czyli na strony Europejskiego Biura ds. Własności Intelektualnej.

Ukazał się tam przed kilkoma dniami wpis, w którym CI Games zgłasza nowy tytuł: Sniper Ghost Warrior Contracts. Wygląda to na nową część cyklu. A przynajmniej na dodatek. Tak czy inaczej wiadomości o śmierci snajpera mogły być przedwczesne.





materiały prasowe

Na giełdę informacja dotarła co prawda z pewnym opóźnieniem, ale... dotarła. W czwartek akcje poszły w górę o 20 proc. gdy zaczęto komentować wiadomość na forach graczy. Kurs CI Games doszedł do 1,12 zł, poziomu, który ostatni raz widziany był na rynku w listopadzie ub. roku.

Notowania Ci Games w ostatnim tygodniu





Na branżowych forach trwają spekulacje czy zapowiedź nowego Sniper’a nie pojawi się już na tegorocznych targach GamesCom w Koloni, które zaczynają się pod koniec sierpnia.