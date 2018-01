Coraz mniej chętnych do budowy dróg. Jest projekt zmiany prawa

Fot. Jacek Bereźnicki Drogowcy chcieliby obniżenia wadium z dotychczasowych maksymalnie 3 proc. do 1 proc.

Samorządowcy coraz częściej skarżą się, że oferty firm budowlanych przekraczają założone na inwestycje budżety. Nic dziwnego, skoro potencjalnych zleceniobiorców jest na rynku coraz mniej. Branżowa izba proponuje zmiany w prawie, które mogą ten trend odwrócić.

Coraz mniej firm staje do przetargów na realizacje publicznych inwestycji. Problem dostrzega Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa (OIGD), która opracowała propozycję zmiany przepisów w taki sposób, by zachęcić firmy do udziału w przetargach organizowanych przez samorządy. O sprawie informuje Puls Biznesu.

W latach 2012-16 zbankrutowało lub zostało zlikwidowanych 114 firm budowlanych i to jest jeden z powodów malejącego zainteresowania publicznymi inwestycjami. Innym powodem jest wysokie, bo wynoszące do 3 proc. kwoty zamówienia, wadium.

OIGD postuluje ograniczenie go do 1 proc. proponuje także wprowadzenie obowiązkowych zaliczek dla wykonawców oraz złagodzenie wymagań dotyczących dokumentów składanych przez firmy biorące udział w postępowaniu. Dziś zamawiający ma prawo żądać wykazu robót oddanych przez wykonawcę w ciągu pięciu lat poprzedzających złożenie oferty oraz dostaw i usług z 3 lat.

Zdaniem Izby, negatywnie wpływa to na konkurencyjność postępowań, gdyż ogranicza możliwość ubiegania się o zamówienie małych i średnich wykonawców.

Biorąc pod uwagę, że w ostatnich latach odbywa się mniej postępowań o zamówienia na inwestycje drogowe, firmy te nie mają kiedy zdobyć niezbędnego doświadczenia i potwierdzających go dokumentów.

W poprzednim roku z wnioskiem o wprowadzenie pewnych ułatwień dla podmiotów budowlanych wystąpiła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

26 stycznia 2018 r. odbędzie się posiedzenie zarządu Związku Miast Polskich, który jest jednym z adresatów pisma. Dyrektor biura Związku Andrzej Porawski zapowiedział, że projekt może wtedy trafić pod obrady uczestników.