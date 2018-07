Coraz więcej obcokrajowców korzysta z usług polskich banków

Fot. LUKASZ SOLSKI

Największą grupą zagranicznych klientów są Ukraińcy. Bankowcy deklarują, że nie traktują ich gorzej niż polskich klientów.

Krajowe banki prowadzą już ponad 600 tys. rachunków nierezydentów. Rok temu było ich 424 tys. – informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Szybki przyrost to zasługa obywateli Ukrainy. Banki dostrzegają rosnący potencjał tej grupy klientów i coraz częściej dostosowują do niej swoją ofertę. Dotyczy to przede wszystkim udostępniania stron internetowych i aplikacji mobilnych w języku ukraińskim.

Tomasz Molenda z Banku Pekao wyjaśnia, że obywatele Ukrainy korzystają przede wszystkim z podstawowej oferty bankowej, stąd interesują ich rachunki bieżące z karta wielowalutową i możliwością bezpłatnej wypłaty pieniędzy ze wszystkich bankomatów.

Szybki transfer pieniędzy do domu

Zapytani przez gazetę przedstawiciele banków przyznają, że zarobione pieniądze obywatele Ukrainy w ogromnej mierze przekazywane są do rodziny w kraju, a tylko w niewielkim stopniu są oszczędzane.

Pekao zbadało, że 60 proc. Ukraińców pieniądze przewozi samodzielnie lub poprzez zaufane osoby. 15 proc. pracujących korzysta z usług firm transferujących pieniądze, a jedynie 4,4 proc. robi przelewy z rachunku.

Ukraińcy w niewielkim stopniu korzystają z lokat terminowych, rachunków oszczędnościowych, stosunkowo rzadko biorą też kredyty – choć to ostatnie zaczyna się zmieniać. Banki deklarują, że nie wprowadzają żadnych obostrzeń, które nie dotyczyłyby polskich klientów. Joanna Błaszczyk z biura prasowego BGŻ BNP Paribas wyjaśnia, że starając się o kredyt hipoteczny, wnioskodawca powinien wykazać się dochodami uzyskiwanymi w złotówkach i mieć status rezydenta, czyli mieszkać i pracować w Polsce.

- Oferta kredytu hipotecznego dla tej grupy nie różni się cenowo od standardowej oferty dla pozostałych klientów – wyjaśnia.

