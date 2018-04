Ceny cukru spadają już od jesieni 2016 roku. Przyczyną było to, że oczekiwano coraz większej jego produkcji. Ta nadwyżka przekłada się na spadek ceny. Pozytywnym sygnałem dla klientów w Europie jest też to, że w ubiegłym roku rynek cukru został w dużej mierze zliberalizowany - mówi w programie "Money. To się liczy" Dorota Sierakowska, analityk surowcowy BOŚ.

Polub money.pl na Facebook: