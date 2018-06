Cyberpunk 2077. Pięć milionów wyświetleń w dwa dni. Akcje CD Projekt atakują szczyty

Fot. CD Projekt / materiały prasowe CD Projekt skutecznie podgrzewa atmosferę wokół Cyberpunka

Atmosfera wokół gry Cyberpunk 2077 jest umiejętnie podgrzewana. Popularność zwiastuna jest ogromna i zapowiada, że sprzedaż gry przebije wszystko. Akcje CD Projekt mimo chwilowej zadyszki wróciły we wtorek do szybkich wzrostów.

Pierwszy nieoficjalny zwiastun Cyberpunka 2077, tj. ten z 2013 roku, widziało aż 12 mln ludzi. Zdaje się, że i ta olbrzymia przecież liczba nie będzie ostatnim słowem producenta gry, czyli CD Projekt. Wystarczyły zaledwie dwie doby, by pierwszy oficjalny już zwiastun gry Cyberpunk 2077, zaprezentowany w ostatni weekend na największych targach branżowych E3 w Los Angeles, obejrzało na całym świecie już ponad 5 mln osób.



Youtube

Porównanie z oglądalnością trailera Wiedźmina 3 pokazuje, że nowy produkt wzbudza olbrzymie emocje i może przebić sprzedażą dotychczasowy hit studia. Zwiastun Wiedźmina 3: Dziki Gon z 2013 roku obejrzało w sumie niecałe 9 mln osób. Ale to liczba z pięciu lat po jego debiucie w serwisie youtube.

Zobacz też: Cyberpunk 2077. Projekt twórców "Wiedźmina"

Wiedźmina 3 sprzedano w 10 mln kopii, a łączny zysk, liczony z trzema dodatkami przekroczył miliard złotych. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że te wyniki mogą być przez Cyberpunka pobite.

Giełda obserwuje i po zadyszce w poniedziałek wróciła do wzrostów akcji CD Projekt. We wtorek znowu wróciły powyżej poziomu 150 zł, który pierwszy raz przebiły zaledwie tydzień temu. Zyskiwały we wtorek nawet ponad 4 proc., a wartość całej firmy wzrosła powyżej 14 mld zł. Wygląda na to, że rynek ma ochotę na przebicie historycznego maksimum intraday, czyli kursu 159,80 zł osiągniętego w poniedziałek rano 11 czerwca.

Notowania akcji CD Projekt w ostatnim tygodniu





Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl