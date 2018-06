CD Projekt przebił poziom 150 zł. Szał na akcjach producentów gier komputerowych

Fot. CD Projekt/trailer Cyberpunk 2077 Akcje producentów gier komputerowych rosną w czerwcu z prędkością kuli karabinowej

Tak wysoko akcje CD Projekt nie były nigdy. Choć w spółce nie dzieje się nic nadzwyczajnego, to dzieje się za to w innych firmach z branży gier komputerowych. Sezon na polskie gry trwa.

Poniedziałek okazał się bardzo szczęśliwy dla posiadaczy akcji spółek z branży gier komputerowych. Na akcjach PlayWay po słabej końcówce maja mamy powrót do silnych wzrostów. Po dwóch pozytywnych informacjach, czyli sprzedaży gry Agony, zwracającej nakłady oraz 200 tys. sprzedaży gry House Flipper, akcje wystrzeliły w o 16 proc. w górę. Jednego dnia wartość spółki wzrosła o ponad 110 mln zł.

Energii życiowej nabrali też inwestorzy, jeśli chodzi o spółkę CI Games. Jej akcje zdrożały o prawie 8 proc. W tym roku tak dobry dzień miały tylko dwa razy - ostatnio 9 maja, ale generalnie więcej dni było spadkowych. Od października 2017 do kwietnia 2018 z przerwą na styczeń spadały. Niepowodzenie superprodukcji - trzeciej części Sniper: Ghost Warrior miało swoje konsekwencje.

Teraz jednak rynek powoli o nich zapomina. Spółka ogłosiła kontynuację swojego dotychczasowego przeboju, czyli Lords of the Fallen. Na wykonawcę wybrała amerykańską firmę. Finansowanie już jest zapewnione, więc na rynek wróciła nadzieja. Wartość spółki skoczyła w poniedziałek ze 138 do 147 mln zł.

Rekordzista bez powodu

Na fali powyższych wydarzeń wzrost akcji CD Projekt powyżej kursu 150 zł wydaje się niczym nieuzasadniony. Nie pojawiło się nawet żadne „beep” na twitterze przygotowywanej superprodukcji gry Cyberpunk, które wywołało szał wzrostowy w styczniu. Brak też komunikatu, który mógłby dać konkretny powód.

Nadzieje może budzić tylko fakt, że CD Projekt będzie jednym z wystawców zaczynającej się 12 czerwca trzydniowej prestiżowej imprezy Electronic Entertainment Expo w Los Angeles. O tym wiadomo jednak już od lutego. Być może pojawią się jednak nowe wieści o Cyberpunku, które dadzą siłę napędową wzrostom na giełdzie?

Po ostatnich dobrych wiadomościach wydaje się, że rynek uwierzył po prostu "bardziej" w polskie gry. Akcje CD Projekt wyznaczyły w poniedziałek historyczne maksimum 157,90 zł, zyskując 5 proc. Dzięki temu wartość spółki, która całkiem niedawno, bo dopiero w styczniu tego roku przekraczała 10 mld zł, wynosi już ponad 15 mld zł. W poniedziałek wzrosła o ponad 700 mln zł.

Już tylko małego kroku brakuje, by prześcignąć na giełdzie Cyfrowy Polsat i awansować na 12. miejsce w giełdowej hierarchii. I to chodzi o firmę, która nie zaskoczyła pozytywnie wynikami pierwszego kwartału, dopiero w październików kończy betatestu projektu Gwint, a Cyberpunk to na razie pieśń przyszłości.

Notowania akcji CD Projekt, PlayWay i CI Games w czerwcu



