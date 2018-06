Drugą część przebojowej polskiej gry zrobią Amerykanie. CI Games wybrał partnera

Fot. CI Games/materiały prasowe Druga część Lords of the Fallen może powtórzyć sukces poprzednika

Lords of the Fallen to trzecia najlepiej sprzedająca się na świecie polska gra. Druga odsłona będzie polska już tylko dzięki wydawcy.

Warszawski deweloper CI Games zakończył długi proces wyboru partnera, któremu powierzy wykonanie swojego projektu. Pierwszą część spółka zrobiła sama razem z niemiecką Deck 13, dysponując budżetem 40 mln zł. Wydawcą był Bandai Namco Entertainment. Okazała się sukcesem, trafiając do siedmiu milionów graczy, w czym na polskim rynku ustępuje jedynie Wiedźminowi 3 CD Projekt (10 mln) i Dying Light Techlandu (7,5 mln).

Niestety, niepowodzenie trzeciej części innej gry CI Games - Sniper: Ghost Warrior, zmieniło podejście spółki. Obecnie strategia warszawskiego dewelopera zakłada współpracę z silnymi zewnętrznymi zespołami deweloperskimi, a sama jest wydawcą.

- Podpisanie umowy na publishing kolejnej części Lord of the Fallen jest bardzo ważnym krokiem dla CI Games jako wydawcy. Czekamy z niecierpliwością na kolejne porozumienia z deweloperami zewnętrznymi, aby pokazać ich projekty globalnej widowni, chcemy budować z nimi długoterminowe relacje. Przez ostatnie kilka miesięcy prowadziliśmy rozmowy z wieloma utalentowanymi studiami deweloperskimi z całego świata i wkrótce będziemy mogli powiedzieć coś więcej na temat wyniku tych rozmów - powiedział Marek Tymiński, prezes CI Games.

Na realizację i marketing gry oraz dwóch innych tytułów CI Games dostała już kredyt 35 mln zł od mBanku pod zastaw 15 mln akcji firmy. Łącznie projekty pochłoną 100 mln zł.

- Prowadziliśmy rozmowy z wieloma uznanymi globalnie studiami deweloperskimi, które wykazywały żywe zainteresowanie tworzeniem kolejnej edycji Lords of the Fallen i otrzymaliśmy kilka mocnych ofert. Ostatecznie zdecydowaliśmy się rozwijać ten projekt wraz z Defiant Studios, ponieważ byliśmy pod wrażeniem ich koncepcji dla tej gry, doświadczenia produkcyjnego i osiągnięć ich deweloperów - informuje Tymiński.

Weterani do akcji

Defiant Studios to niezależne, prywatne studio deweloperskie, które tworzą doświadczeni deweloperzy gier, sprawdzeni przy produkcjach osiągających najlepsze wyniki sprzedażowe gier klasy AAA. Studio zostało utworzone w Nowym Jorku w 2016 r. przez byłych współzałożycieli Avalanche Studios New York - zespołu, który zajmował się produkcją tytułów, sprzedanych w milionach egzemplarzy (m.in. Just Cause 3).

- Prowadziliśmy rozmowy z CI Games przez kilka miesięcy i przeszliśmy przez szczegółowy proces zapoznawania się z wzajemnymi oczekiwaniami i motywacjami odnośnie Lords of the Fallen 2. Jesteśmy zadowoleni, że możemy zaangażować nasze studio do produkcji świetnej gry ze znanej serii. Nasz zespół był bardzo podekscytowany możliwością wyprodukowania kolejnej edycji Lords of the Fallen. Cieszymy się zwłaszcza ze swobody kreatywnej, którą chce nam zaoferować warszawskie studio - poinformował David Grijns, dyrektor zarządzający Defiant Studios.

- W Defiant pracują jedni z najbardziej utalentowanych twórców w branży, jesteśmy bardzo podekscytowani faktem, że to oni wyprodukują kontynuację Lords of the Fallen. Czekamy z niecierpliwością na moment, kiedy gra trafi na globalny rynek gier na konsole i komputery PC - dodał Tymiński.

Lords of the Fallen (wydana w wersji na konsole i komputery PC w 2014 roku), to gra z gatunku akcji-RPG, która śledzi losy Harkyna, przestępcy, który chwycił za broń, by walczyć z demoniczną armią Rhogar. Gra łączy ze sobą magię ze złożonym systemem walki na bliski dystans. Do tej pory sprzedała się w ponad 2 mln egzemplarzy - podaje spółka.

We wcześniejszych informacjach była mowa o 7 mln, z czego można wysnuć wniosek, że aż pięć milionów z siedmiu pobrali użytkownicy darmowych abonamentów Games With Gold na Xboksie One oraz PlayStation Plus na PlayStation 4. To jak widać pomogło mocno poprawić wynik i wedrzeć się na trzecie miejsce wśród polskich gier.

O Defiant Studios

Defiant Studios zostało utworzone w 2016 roku w Nowym Jorku przez zespół weteranów branży, mających za sobą dziesiątki lat doświadczenia w projektowaniu, tworzeniu i produkcji gier klasy AAA dla globalnej widowni. Studio stara się tworzyć niezwykłe doświadczenia w zakresie grania w gry komputerowe, pracując z ludźmi ciekawymi i pełnymi pasji. Koncentruje się na badaniu i poszerzaniu granic gier typu multiplayer, opartych na współpracy pomiędzy graczami, opowiadając ciekawe historie wplecione w unikalne światy.

