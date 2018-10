Cyberpunk 2077 ma dystrybutora na Europę. CD Projekt podpisał umowę

Fot. CD Projekt / materiały prasowe Namco dobrze poradziło sobie z Wiedźminem 3, to i dobrze powinno być z Cyberpunkiem 2077

CD Projekt zawarł z firmą Bandai Namco Entertainment Europe umowę. Namco dostało wyłączną licencję na dystrybucję pudełkowej wersji gry Cyberpunk 2077 w 24 krajach Europy.

Przedmiotem umowy jest udzielenie licencji wyłącznej na korzystanie z gry Cyberpunk 2077 w wersji na komputery PC oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One. Dystrybucją cyfrową zajmie się zapewne sam CD Projekt przez platformę gog.com.

Bandai Namco to japoński producent i wydawca gier. W tym roku wyda 31 własnych i zewnętrznych produkcji, w ubiegłym było to 28 tytułów. Zajmował się m.in. dystrybucją Wiedźmina 3: Dziki Gon, czyli największego sukcesu w historii CD Projekt.

W 2010 został nawet wpisany do Księgi Guinessa za rekordową liczbę reklam dla jednego produktu. Chodzi o reklamę gry na Nintendo Solatorobo: Red the Hunter, którą wyprodukowano w stu wersjach dla każdej ze stu części gry.

W 2017 głośno było o wydaniu przez Namco gry Get Even. Japończycy opóźnili premierę w związku z atakiem terrorystycznym w Manchesterze, w którym zginęły 22 osoby. Do rąk graczy produkt trafił miesiąc później, czyli w czerwcu 2017. Do dziś gracze wypominają firmie to posunięcie.

Jeśli Bandai Namco zrobi taki szum medialny jak przy Get Even, to o premierze Cyberpunk 2077 dowiemy się dwa lata później z niszowego bloga fanów cyfrowych projektów tłumików samochodowych z gier wideo. https://t.co/WijuO4D4ZJ — Michał Król (@KrolMichal) 16 października 2018

Namco będzie dystrybuował produkowaną obecnie przez CD Projekt grę w następujących krajach: Andora, Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Monako, Norwegia, Portugalia, Republika Federalna Niemiec, San Marino, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania oraz Włochy - podano w komunikacie. Jak widać nie ma na tej liście Polski i krajów Europy Wschodniej.

Umowa precyzuje wzajemne zobowiązania stron w związku z udzieloną licencją, podstawowe warunki i zasady prowadzenia dystrybucji oraz określa zobowiązania Namco w zakresie prowadzenia kampanii marketingowej, w tym minimalne nakłady Namco na kampanię marketingową gry.

"Wynagrodzenie spółki z tytułu udzielonej licencji wyliczane będzie na podstawie sumy przychodów Namco pomniejszonych o uzgodnione opłaty dystrybucyjne, koszty i rezerwy związane z dystrybucją i promocją gry. Rozliczenie pomiędzy stronami następować będzie kwartalnie na podstawie raportów sprzedaży sporządzanych przez Namco" - napisano w komunikacie.

