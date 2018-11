"Reklamowała rajstopy, teraz jest wicedyrektorką gabinetu". Czarnecki i Chrzanowski o asystentce

Marek Chrzanowski, szef KNF, mówił biznesmenowi, że jedna z asystentek Glapińskiego twierdzi, że go zna. Ten dopytywał, jak się nazywa.

- Kamila. 20 lat temu była modelką i na jakiejś imprezie pana poznała - mówi szef KNF. - Być może - odpowiada przedsiębiorca.

- Że tak powiem, z przelotnej znajomości, tak? - dopytywał, wg stenogramów "Gazety Wyborczej", Marek Chrzanowski. - Nie, nie, nie. Przelotne znajomości to ja wszystkie pamiętam - miał ze śmiechem odpowiedzieć Czarnecki, po chwili dodając, że "nie było ich tak wiele". - Generalnie nie jestem bohaterem tabloidów - mówił jeszcze rozbawiony Czarnecki. I dodaje, że "jedną żonę miał 12 lat, a teraz ma jedną od 13 lat".

Zaznaczył jednak, że z chęcią ją zobaczy - i przypomniał, że robił wiele imprez, na których były modelki i hostessy.

- Tam gdzieś we Wrocławiu ona reklamowała rajstopy, a teraz jest zastępcą dyrektora gabinetu - opowiada szef KNF.

- Jak się pan domyśla, kobiety, które reklamują rajstopy... - mówi Czarnecki. - Muszą być ładne - odpowiada Chrzanowski. Na to miliarder odpowiada: "przynajmniej od pasa w dół".