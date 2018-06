Czerwińska: Wspólny budżet strefy euro to niepokojąca informacja dla Polski

Fot. Money.pl Minister Teresa Czerwińska jest jest zaniepokojona zapowiedziami utworzenia budżetu państw strefy euro

- Z punktu widzenia Polski to pewna niepokojąca informacja, żeby tworzyć budżet w budżecie - uważa minister finansów Teresa Czerwińska. Podkreśla, że obserwuje sytuację z wielką uwagą i niepokojem.

We wtorek prezydent Francji Emmanuel Macron i Kanclerz Niemiec Angela Merkel uzgodnili podczas spotkania, że chcą m.in. powstania wspólnego budżetu strefy euro.

To ma być odpowiedź na kryzys wspólnego budżetu strefy euro oraz migracyjny.

Do tych słów odniosła się podczas konferencji prasowej polska minister finansów Teresa Czerwińska.

- Co do szczegółów rozmów to nie mamy większej wiedzy. Nie znamy też żadnych szczegółów, na jakiej zasadzie ten budżet miałby powstać, skąd miałyby pochodzić dochody. Z punktu widzenia Polski to pewna niepokojąca informacja, żeby tworzyć budżet w budżecie. Z wielką uwagą to obserwuję i niepokojem. Wydaje mi się, że jest to niepokojąca tendencja - powiedziała Czerwińska.

