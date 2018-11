Czy Kongres 590 ponownie zainspiruje biznes?

Kongres 590 – najważniejsze wydarzenie polityczno-gospodarcze nad Wisłą swoją nazwę zawdzięcza prefiksowi 590, którym to oznaczane są towary produkowane w Polsce. „Pewnie niewielu trzy lata temu pomyślałoby, że ta liczba umieszczana w kodzie kreskowym stanie się symbolem promujący polską markę. Dziś jest to wydarzenie obowiązkowe w kalendarzach biznesmenów, polityków i mediów. Dlatego też niezmiernie cieszy fakt, że tak prestiżowe przedsięwzięcie biznesowo-gospodarcze odbywa się w murach G2A Arena. Po raz trzeci możemy gościć najważniejsze osobistości świata polityki i biznesu, co jest dla nas prawdziwą nobilitacją” – skomentował Kamil Szymański, prezes zarządu CWK Operator, spółki zarządzającej G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego.