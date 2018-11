Darmowe chwilówki cały czas kuszą Polaków. Diabeł tkwi w szczegółach

Przekaz reklamowy zazwyczaj jest podobny: jeśli jesteś nowym klientem, dostaniesz nawet kilka tysięcy zupełnie za darmo. Instytucje finansowe, które udzielają pożyczek w sieci walczą o klientów. Darmowa pożyczka to w zdecydowanej większości przypadków promocyjna oferta finansowania, przeznaczona jedynie dla osób, które do tej pory nie zaciągnęły żadnego zobowiązania u konkretnego pożyczkodawcy.

Często trzeba wykonać też symboliczny przelew weryfikacyjny, dzięki któremu pożyczkodawca ma pewność, co do wprowadzonych danych. Wypełniony wniosek analizowany jest w biurach informacji gospodarczych, takich jak np. Biuro Informacji Kredytowej.

To maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie. Zgodnie z tym, spóźnialski pożyczkobiorca, który wziął pożyczkę „za zero” w wysokości 3000 zł i spóźnił się nawet jeden dzień z jej spłatą, musi oddać 3630 zł. Nie trzeba być wybitnym matematykiem, by zdać sobie sprawę z tego, że jest to ponad 20 proc. całej pożyczanej kwoty. W takim przypadku RRSO darmowej chwilówki szybuje z 0 do 916,77 proc..