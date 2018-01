Deficyt budżetowy 2017. Ministerstwo Finansów podało wstępne dane

Fot. JAN GRACZYNSKI

Deficyt budżetu państwa w 2017 r. wyniósł 25,4 mld zł. To zaledwie 42,7 proc. wartości planowanej w ustawie budżetowej - pochwaliło się Ministerstwo Finansów, prezentując wstępne, szacunkowe dane.

Zeszłoroczny deficyt był niższy o 20,8 mld zł w stosunku do deficytu zrealizowanego w 2016 r. i okazał się jednym z najniższych w ostatnich latach.

- Tak niski deficyt nie jest zaskoczeniem i ukształtował się na oczekiwanym poziomie. Jest on efektem m.in. bardzo dobrej ściągalności podatku VAT - powiedziała minister finansów Teresa Czerwińska, cytowana w komunikacie.

Opierając się na wstępnych informacjach, resort podał, że dochody budżetu państwa w 2017 r. wyniosły 350,5 mld zł i były wyższe, niż prognozowano w ustawie budżetowej o 25,1 mld zł. W stosunku do 2016 r. były wyższe o 11,4 proc.

Dochody podatkowe w 2017 r. wyniosły 315,3 mld zł i były wyższe o 14,2 mld zł (4,7 proc.) w stosunku do kwoty zapisanej w ustawie budżetowej na 2017 r.

"Głównymi powodami wyższego wykonania dochodów podatkowych były wyższe wpływy z podatku VAT. W 2017 r. dochody z podatku VAT są szacowane na 156,8 mld zł. W stosunku do dochodów w 2016 r. były one wyższe o 23,9 proc. (czyli 30,2 mld zł). W stosunku do ustawy budżetowej na 2017 r. dochody z VAT były wyższe o 13,3 mld zł, tj. o 9,3 proc." - czytamy dalej.

W grudniu 2017 r. wpływy z VAT szacowane są na kwotę nieco ponad 10,6 mld zł. Dla porównania, w grudniu 2016 r. dochody budżetu z VAT wyniosły jedynie 5,1 mld zł.

Jak szacuje MF, wykonanie wydatków budżetu państwa w 2017 r. wyniosło 375,9 mld zł tj. 97,7 proc. planu. W 2016 r. przekazano na wydatki 360,8 mld zł, tj. 97,9 proc. planu. Niższe wykonanie limitu wydatków budżetu państwa w 2017 r. wynikało głównie z naturalnych oszczędności.

Wyższe wykonanie wydatków w stosunku do roku 2016 odnotowano w ramach budżetów wojewodów (o ok. 7,3 mld zł), co jest głównie związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+ w okresie styczeń-grudzień 2017 - w roku 2016 wypłata tych świadczeń wystartowała od kwietnia.



"Wykonanie wydatków w przypadku ZUS, niższe odpowiednio o ok. 4,3 mld zł w stosunku do roku 2016, spowodowane było przede wszystkim lepszym wpływem składek w 2017 r. Niższe wykonanie o ok. 3,4 mld zł w stosunku do roku 2016 w ramach środków własnych Unii Europejskiej związane jest z redukcją składek wszystkich państw członkowskich (w tym Polski) należnych za 2017 r. w wyniku niższego wykonania budżetu UE w 2016 r." - czytamy podało też ministerstwo.