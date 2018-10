MF ujawnia dane dotyczące obsługi długu zagranicznego. Na rachunkach resortu ponad 3 mld euro

Fot. money.pl Resort Teresy Czerwińskiej już pod koniec września przedstawił nowy pomysł na unizależnienie się długiem od zagranicy.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że na koniec września na rachunkach budżetowych resortu finansów było ponad 3,6 mld euro. Komunikat dotyczy stanu środków walutowych i operacji, które MF wykonało, by zarządzać naszym długiem zagranicznym, którego proporcje w stosunku do długu krajowego mają spadać.

W komunikacie ministerstwa podano też ile w ramach obsługi zagranicznego długu Skarbu Państwa wydatkowano we wrześniu tego roku. Kapitał spłacono w równowartości 595,9 mln euro (2,5 mld zł), a odsetki w wysokości 131,4 mln euro (565,4 mln zł).

W związku z tym na rachunkach budżetowych na koniec września 2018 r. pozostało 3,6 mld euro. (15 mld 670,9 mln zł). Jak już pisaliśmy w money.pl, rząd pod koniec września zaprezentował strategię ograniczania proporcji zagranicznego finansowania.

Ukryty dług publiczny rządu jest szczególnie niebezpieczny

Do 2022 roku ma spaść do najniższego poziomu w najnowszej historii Polski. Docelowo zejdzie do poziomu 24 proc. PKB, czyli poniżej poziomu, który ma obecnie Brazylia.

Już w 2018 roku dług ma zejść poniżej 30 proc. Ostatni raz tak niska proporcja długu walutowego była w sierpniu 2011 roku. Przypomnijmy, że jeszcze w 1999 roku dług walutowy przekraczał połowę zadłużenia państwa.

Zadłużenie państwa w walutach obcych tylko potęguje ryzyko. Wyobraźmy sobie, że nasza waluta jest obiektem ataku spekulacyjnego. Traci na przykład 60 proc. do dolara, jak to miało w tym roku miejsce w przypadku tureckiej liry.

Skąd znaleźć teraz pieniądze na spłatę długu zagranicznego? Przecież podatki pobiera się w rodzimej walucie. Finanse państwa nagle stają w obliczu poważnego kryzysu.

