Do trzech razy sztuka. Wojsko znów próbuje kupić 900 nowych aut

Fot. mat. pras Wojskowe Honkery lata świetności mają za sobą. Już w 2004 r. wiadomo było, że nie nadają się na pole walki

Wojsko po raz trzeci próbuje kupić niemal tysiąc samochodów w ramach programu Mustang. Do przetargu stanęło 11 firm i konsorcjów, które są gotowe dostarczyć nowe pojazdy. Mają one zastąpić wysłużone Honkery.

Inspektorat Uzbrojenia poinformował, że do przetargu na zakup 859 nieopancerzonych oraz 41 opancerzonych samochodów osobowo-ciężarowych z napędem 4x4, stanęło 11 oferentów. Dziewięciu polskich oraz dwóch zagranicznych. Krajowi producenci to: AMZ-Kutno S.A.; Autobox Innovations Sp. z o.o. wspólnie z Auto Special Sp. z o.o.; Team Marek Pasierbski i Team Marek Pasierbski Sp. z o.o.; czeska firma SVOS; hiszpańskie URO Vehiculos Especiales S.A.; H. Cegielski-Poznań S.A. i konsorcjum Zamet Głowno Adam Pruski, Zdzisław Łuczak Sp. J. oraz Dom Samochodowy Germaz Sp. z o.o.; Demarko Sp. z o.o. wspólnie z Multimotors oraz Franz Achleitner Fahrzeugbau und Reifenzentrum GmbH; Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. wraz z Marvel Sp. z o.o. oraz ITS Solutions Sp. z o.o.; Kafar Bartłomej Sztukiert, Hibneryt Sp. z o.o. oraz Benepol Sp. z o.o.; SKB Drive Tech S.A. wspólnie z Global Fleet Sales LLC/





To już trzecie podejście do wymiany Honkerów , które lata świetności mają dawno za sobą – pierwsze do żołnierzy trafiły w 1990 r. Ich braki wyszły na jaw przede wszystkim podczas wojny w Iraku. Nie stanowiły żadnej ochrony nawet przy ostrzale z broni ręcznej. W końcu to nic innego, jak zmodernizowany... sprzęt rolniczy.

Dwa poprzednie przetargi Inspektorat Uzbrojenia musiał unieważnić. W pierwszym z nich przerwanym w 2017 r. do IU wpłynęła tylko jedna oferta warta ponad 2 mld zł, podczas gdy maksymalna cena, którą Inspektorat był gotów zapłacić to niespełna 240 mln zł. Drugi zerwano z podobnego powodu – z ośmiu zaproszonych do postępowania podmiotów, ostateczną ofertę złożyło jedynie konsorcjum PHO i spółki Concept. Proponowana cena była ponad dwukrotnie wyższa niż zakładany budżet.

W obecnie prowadzonym przetargu IU informuje jedynie, że całkowita wartość zamówienia to ponad 443 tys. euro (tak samo, jak w dwóch poprzednich – red.). Dostawy powinny zakończyć się w 2020 r. Wojsko zastrzegło sobie prawo do zakupu dodatkowych 812 aut od ewentualnego zwycięzcy postępowania.

