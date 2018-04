Trifosforany? Karagen? Co jeszcze znajdziemy w składzie kiełbasy? Producenci stosują dodatki do żywności, żeby przedłużyć termin przydatności do spożycia. - Ale są one bezpieczne i proszę się ich nie bać - zapewnia dietetyk Barbara Wojda z Instytutu Żywności i Żywienia.

Polub money.pl na Facebook: