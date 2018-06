Donald Trump szykuje polityczne trzęsienie ziemi. Jego urzędnik zaprzecza

Fot. Rafal Oleksiewicz/REPORTER USA chcą wycofać się ze Światowej Organizacji Handlu – informuje Axios

Prezydent USA miał w rozmowie ze swoimi współpracownikami zapowiedzieć, że USA wycofają się z ważnej organizacji międzynarodowej. Informację podał portal Axios.

USA chcą wycofać się ze Światowej Organizacji Handlu – informuje Axios. I przywołuje rzekomą wypowiedź prezydenta Trumpa, w której w ostrych słowach ocenia tę organizację. – Nie wiem po co tam jesteśmy. WTO powstała, aby zdzierać z USA pieniądze – miał powiedzieć jednemu ze swoich podwładnych.

Taką opinię Trump miał wypowiadać wielokrotnie.

Informacji Axiosa Biały Dom na razie nie skomentował. Zrobił to za to Steve Mnuchin, amerykański sekretarz skarbu. – Nie ma tu żadnej rewelacji. To nieprawda – skomentował na łamach telewizji FOX Business Network. Dodał, że takie informacje to typowe „fake newsy”.

Trump walczy z globalizacją. "Mamy się czym martwić"

- Prezydent zawsze był szczery, jeśli chodzi o swoje uwagi do WTO. Uważa, że pewne aspekty związane z jej działalnością są nie w porządku. Chiny i inne kraje wykorzystują ją do realizacji własnych celów. My jednak skupiamy się na likwidacji barier w wolnym handlu – dodał Mnuchin.

Gdyby Stany Zjednoczone opuściły WTO, na pewno skończyłoby się to przynajmniej chwilowym, gospodarczym trzęsieniem ziemi. Jednak taki krok wymagałby zgody Kongresu. Dlatego nie można traktować takich sygnałów z Waszyngtonu tylko i wyłącznie jako próby wymuszenia zmian na arenie międzynarodowej.

